¡Casi al descubierto! Bad Bunny sorprende en explosiva campaña de ropa interior

El artista puertorriqueño ha dejado sin aliento a sus seguidores con su aparición en la nueva y esperada campaña de la marca, donde se convierte en el protagonista de la colección de ropa interior sin costuras “Icon Cotton Stretch”.

En el video promocional, dirigido por el reconocido fotógrafo Mario Sorrenti, Bad Bunny baila su canción “EoO” con un fondo dramático en el que un rayo cae tras él, mientras una multitud lo ovaciona. Luciendo jeans desabrochados y la ropa interior sin costuras de Calvin Klein, el intérprete de “Tití Me Preguntó” exhibe su físico en planos que destacan su rostro, sus tatuajes y sus abdominales, ofreciendo un espectáculo visual que ha incendiado las redes sociales.

El impacto ha sido inmediato. Sus fanáticos no han tardado en reaccionar con comentarios como “Gracias Calvin” y “estoy hiperventilando”, dejando claro que la campaña ha generado un fenómeno viral. Y es que, con su estilo provocador y su magnetismo innegable, Bad Bunny vuelve a confirmar su lugar no solo en la música, sino también en el mundo de la moda, donde cada una de sus apariciones se convierte en un momento icónico.

La sesión fue grabada en Puerto Rico, la tierra natal del artista, lo que le da un toque aún más personal a esta colaboración. La marca no dudó en destacar que se trata de una campaña “icónica desde todos los ángulos”, algo que queda claro con la osadía y el carisma que Bad Bunny aporta a cada imagen.

Te puede interesar: 'Bruce Willis ya no puede actuar, pero nunca estuvo solo': mejor amigo del actor le envía un mensaje desgarrador

Te puede interesar: Premios Platino 2025: 'Cien años de soledad', 'El Jockey' y 'La infiltrada' lideran las nominaciones

Esta colaboración se suma a la estrecha relación entre el artista y la firma, pues recientemente Bad Bunny fue visto en la primera fila del desfile de Calvin Klein durante la Semana de la Moda de Nueva York. En aquel evento también desfiló su ex, Kendall Jenner, con quien mantuvo una relación de 10 meses. Aunque la pareja se separó en diciembre de 2023, han sido vistos juntos en varias ocasiones, incluyendo la fiesta posterior a la Gala del Met 2024 y un viaje a Miami, lo que ha disparado rumores sobre una posible reconciliación.

Sobre su vida personal, Bad Bunny ha sido claro: prefiere no revelar detalles. “Que lo interpreten como quieran”, dijo en enero durante una entrevista en español, refiriéndose a si su álbum más reciente, Debí Tirar Más Fotos, incluía referencias a su vida amorosa. “Me han roto el corazón muchas veces en la vida, y he roto corazones. Tengo el privilegio de poder expresarme y desahogarme en las canciones”.

Fiel a su estilo reservado, añadió: “No saben cómo te sientes, no saben cómo vives, no saben nada, y realmente no quiero que lo sepan. Realmente no me interesa aclarar nada porque no tengo ningún compromiso de aclararle nada a nadie”.

La colección Icon Cotton Stretch, que promete convertirse en un éxito, incluye bóxers hechos de algodón ultrasuave, con una bolsa contorneada que ofrece mayor soporte y comodidad. Aunque, como dice con humor la marca, los abdominales de Bad Bunny no vienen incluidos.

Con esta campaña, Calvin Klein refuerza su apuesta por figuras influyentes de la cultura pop, y Bad Bunny confirma que puede dominar tanto los escenarios musicales como las pasarelas publicitarias.