Becky G rompe el silencio sobre la infidelidad que sufrió: 'Cancelé mi compromiso'

La cantante decidió hablar abiertamente sobre uno de los momentos más difíciles de su vida personal, dejando al descubierto una historia marcada por el dolor, la presión mediática y un profundo proceso de transformación emocional.

Tres años después de la polémica que rodeó su relación con Sebastián Lletget, la artista ofreció detalles inéditos sobre cómo enfrentó la infidelidad que cambió el rumbo de su compromiso.

Durante su participación en el podcast Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper, la intérprete habló sin filtros sobre el impacto emocional que vivió en 2023, cuando salió a la luz la traición de su entonces prometido. En un testimonio cargado de honestidad, la artista reveló: “Cancelé mi compromiso. Me quité el anillo”, una decisión que marcó un antes y un después tanto en su vida personal como en su visión del amor.

La confesión no solo refleja la ruptura de una relación, sino también el proceso interno que atravesó en medio de la exposición pública. Becky G explicó que enfrentó una dualidad compleja entre lo íntimo y lo mediático, señalando: “Hay un desamor privado y luego un desamor público, ambos son extremadamente dolorosos”. Esta frase resume el peso emocional de vivir una crisis sentimental bajo el escrutinio constante de millones de personas.

Más allá del dolor, la artista también aprovechó el espacio para reflexionar sobre su evolución personal. Reconoció que durante mucho tiempo priorizó las expectativas externas por encima de su bienestar, una dinámica que decidió cambiar tras la experiencia. En sus propias palabras: “Mi punto de partida era complacer a la gente, sacrificarme, hacer lo que otros querían que hiciera, olvidando que yo importaba en esa ecuación”. Con esta declaración, Becky G dejó claro que su proceso no solo implicó sanar una traición, sino también redefinir su identidad y sus límites.

La historia entre Becky G y Sebastián Lletget comenzó en 2016, cuando ambos iniciaban el ascenso en sus respectivas carreras. Durante años, su relación fue una de las más visibles dentro del entretenimiento latino, compartiendo momentos en eventos, giras y competiciones deportivas. En diciembre de 2022, la pareja anunció su compromiso, consolidando una relación de más de seis años que parecía encaminada hacia el matrimonio.

Sin embargo, en marzo de 2023, todo cambió cuando se hizo pública la infidelidad del futbolista, generando una ola de reacciones en redes sociales y medios de comunicación. La cantante decidió entonces poner un alto a la relación y cancelar la boda, priorizando su estabilidad emocional en medio de una situación altamente mediática.

Lo que sorprendió a muchos es que, tras ese quiebre, la historia no terminó de forma definitiva. Becky G confirmó que, luego de un largo proceso de terapia y trabajo personal, decidió retomar la relación con Lletget, apostando por la reconstrucción desde una perspectiva más consciente. Esta decisión ha generado opiniones divididas, pero también ha abierto una conversación sobre el perdón, la resiliencia y las segundas oportunidades.

A pesar de lo vivido, la artista aseguró que no ha perdido la fe en el amor ni en el matrimonio. Al ser consultada sobre si aún cree en dar ese paso, respondió con claridad: “Absolutamente. Me encantaría, es como: ‘Propónmelo de nuevo’”. Esta declaración refleja una visión renovada, donde el compromiso no desaparece, pero sí se replantea desde la experiencia.

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El testimonio de Becky G ha resonado con miles de seguidores que han vivido situaciones similares, posicionándola no solo como una figura del entretenimiento, sino también como una voz que visibiliza procesos emocionales complejos. Su historia evidencia que el amor, la traición y la sanación pueden coexistir, y que incluso en medio de la exposición pública es posible reconstruirse desde la autenticidad.

Con estas declaraciones, la cantante no solo cierra un capítulo que permanecía en silencio, sino que también redefine su narrativa personal. Lejos de los titulares superficiales, Becky G muestra una versión más humana, vulnerable y consciente, consolidando su lugar no solo en la música, sino en conversaciones más profundas sobre relaciones y crecimiento personal.