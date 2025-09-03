Camilo sorprende con un improvisado corte de cabello a Evaluna: 'Fue la peor idea'

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner volvieron a conquistar las redes sociales, esta vez con un episodio inesperado que rápidamente se volvió tendencia.

El cantante colombiano Camilo decidió convertirse en peluquero por un día y cortarle el cabello a su esposa Evaluna Montaner. Aunque el resultado desató risas y comentarios divididos, lo que más llamó la atención fue la complicidad de la pareja en medio de la ocurrencia.

El video, publicado en el canal oficial de YouTube de los artistas, muestra cómo un simple cambio de look terminó convirtiéndose en una experiencia íntima, llena de humor y confianza. La grabación fue realizada en la habitación de un hotel, durante la gira internacional que ambos adelantan junto a sus hijas Índigo y Amaranto.

Camilo, de 31 años, explicó ante las cámaras la motivación que lo llevó a tomar las tijeras. “Hace rato vengo pensando en que llevo 31 años en este planeta y todavía no sé cortarme yo mismo el pelo. ¿Y si se acaba el mundo y no hay quién me lo corte?”, expresó entre risas.

Consciente de que la experiencia sería un reto personal, el cantante confesó además su sueño de convertir esta práctica en una tradición familiar: “Sueño con cortarle el cabello a mi papá y que eso se vuelva un ritual entre nosotros”.

Para cumplir con la misión, el intérprete de Vida de rico decidió prepararse con un tutorial de YouTube hecho por una influencer especializada en cortes de cabello. Además, se aseguró de tener a la mano un kit completo: tijeras profesionales, máquina, peines y aceites para el mantenimiento de las cuchillas.

Evaluna Montaner, conocida por su estilo auténtico y su cabello largo, uno de los detalles que más aprecia su esposo, aceptó el reto sin dudarlo. En el video se la ve relajada, participativa y con la mejor disposición para colaborar en el proceso.

Camilo, con notable nerviosismo, comenzó a cortar las puntas y a crear algunas capas para eliminar las partes más maltratadas. “Fue la peor idea”, admitió entre bromas mientras avanzaba con el improvisado corte.

El ambiente estuvo marcado por la espontaneidad: risas, comentarios y complicidad fueron los protagonistas del momento. Evaluna, lejos de preocuparse, celebró la experiencia y mostró plena confianza en su pareja.

Al finalizar, la cantante observó su nuevo look frente al espejo y reaccionó con entusiasmo: “Se ve sanito, sí”. Acto seguido, aseguró que estaba feliz con el resultado: “¡Increíble!”.

Camilo, aún con la presión del reto a cuestas, expresó alivio y satisfacción: “Me sentí con mucha responsabilidad, pero estoy feliz de que te guste”.

La publicación rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios en redes sociales. Algunos seguidores elogiaron la valentía de Evaluna al confiarle su cabello a Camilo, mientras que otros bromeaban con el inesperado talento oculto del cantante.

Un fan comentó en YouTube: “Camilo debería abrir su propia peluquería, aunque solo atienda a Evaluna”. Otro añadió: “Más allá del corte, lo lindo es la complicidad que tienen, transmiten puro amor”.

Este episodio se suma a la larga lista de momentos cotidianos que Camilo y Evaluna comparten con sus seguidores. Desde el nacimiento de sus hijas hasta anécdotas familiares, la pareja ha construido una narrativa pública basada en la cercanía y la autenticidad.

Ambos han demostrado que no necesitan grandes producciones para conectar con su audiencia. Al contrario, son justamente estos gestos espontáneos los que más generan impacto. El corte de cabello no solo evidenció la confianza mutua, sino también la importancia de disfrutar de los pequeños retos en pareja.

El video cerró con una reflexión de Camilo dirigida a quienes lo siguen en todo el mundo: una invitación a atreverse a probar cosas nuevas y a compartir experiencias con sus seres queridos. “Hay cosas que tenemos pendientes por hacer en la vida, y a veces lo único que hace falta es dar el primer paso”, señaló el cantante.