Famosos que se comprometieron en 2025: de Cristiano Ronaldo a Taylor Swift

El 2025 ha sido un año decisivo en el amor de las celebridades.

Desde Hollywood hasta el fútbol europeo, varias estrellas han decidido dar el siguiente paso en sus relaciones y comprometerse oficialmente. Entre anillos millonarios, propuestas íntimas y anuncios virales en redes sociales, estos compromisos se convirtieron en noticia global.

Zendaya y Tom Holland

Los actores, ambos de 28 años, iniciaron el calendario de compromisos este año. Según PEOPLE y TMZ, el actor planeó la propuesta durante las fiestas navideñas en la casa de la familia de Zendaya.

“Él siempre estuvo loco por ella. Siempre supo que era la indicada. Tienen algo muy especial”, reveló una fuente cercana.

Las sospechas comenzaron el 5 de enero, cuando Zendaya apareció en los Globos de Oro con un diamante en la mano izquierda: un East-West Cushion Diamond Button Back Ring de 5,02 quilates de la joyera británica Jessica McCormack.

El padre del actor, Dominic Holland, confirmó después en su Patreon que Tom había pedido permiso al papá de Zendaya y planificado cada detalle de la pedida. Aunque aún no hay fecha de boda, la pareja prefiere disfrutar de la etapa de compromiso sin prisas.

Kelly Osbourne y Sid Wilson

El 6 de julio, Kelly Osbourne sorprendió a sus fans al anunciar su compromiso con Sid Wilson, DJ de Slipknot. La pedida ocurrió en un escenario cargado de simbolismo: un concierto de su padre, Ozzy Osbourne, en Birmingham.

“Kelly, sabes que te amo más que nada en el mundo. Nada me haría más feliz que pasar el resto de mi vida contigo”, declaró Wilson al arrodillarse frente a ella.

La historia de amor entre Kelly y Sid comenzó en 1999, pero no fue hasta 2022 cuando oficializaron su relación. Desde entonces han formado una familia con el nacimiento de su hijo a finales de ese año.

Dua Lipa y Callum Turner

El 12 de junio, Dua Lipa reveló a British Vogue que se comprometió con el actor Callum Turner, protagonista de Masters of the Air. El detalle más especial estuvo en el diseño del anillo, creado por Turner en colaboración con las amigas y la hermana de la cantante.

La pieza, moderna y con un toque femenino, sigue la tendencia de los anillos chunky: una banda ancha de oro con un diamante de 2 quilates en un half-rubover setting.

“Estoy obsesionada con él. Es muy yo”, declaró Lipa. Sobre la decisión de comprometerse, reflexionó: “Esta decisión de envejecer juntos, de ver una vida y ser mejores amigos para siempre… es un sentimiento realmente especial”.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

El 11 de agosto, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez confirmaron su compromiso tras ocho años de relación. La modelo argentina compartió en Instagram una foto con su espectacular anillo y el mensaje: “Sí quiero. En esta y en todas mis vidas”.

La joya causó furor: un diamante ovalado de 35 quilates en el centro, acompañado de dos diamantes de un quilate, todo montado en platino. Tobias Kormind, director de 77 Diamonds en Londres, calculó su valor en 5 millones de dólares, comparándolo con el legendario Taylor-Burton Diamond de Elizabeth Taylor.

La pareja, que comenzó en 2017, consolida así una historia marcada por triunfos y también por momentos difíciles, como la pérdida de uno de sus gemelos en 2022.

Taylor Swift y Travis Kelce

El 26 de agosto, Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce confirmaron su compromiso con una publicación conjunta en Instagram: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”.

La cantante reveló en el pódcast New Heights lo especial que fue para ella sentirse cortejada públicamente: “Esto es lo que he estado escribiendo en mis canciones desde que era adolescente, que alguien me cortejara así de manera tan romántica”.

El anillo, diseñado por Kelce junto a un joyero, tiene un estilo vintage y un diamante de entre 8 y 20 quilates. Rachael Taylor, periodista especializada, explicó que el brillo único proviene de un corte antiguo hecho a mano, acorde al estilo romántico de la artista.

Expertos como Ruth Faulkner y George Khalife estimaron su valor entre 500.000 libras y 5 millones de dólares.

Selena Gomez y Benny Blanco

Aunque ocurrió en diciembre de 2024, el compromiso de Selena Gomez y el productor Benny Blanco sigue siendo noticia este año. La cantante mostró en Instagram un anillo de diamante marquesa con pavé en oro, mientras Blanco bromeó en comentarios: “Hey wait… that’s my wife”.

El músico expresó en una entrevista con Howard Stern: “Cuando la miro… no conozco un mundo en el que pudiera ser mejor que esto”. Por su parte, Gomez declaró a Apple Music: “Es lo más seguro que me he sentido y ha sido realmente hermoso”.

El diseño del anillo, además, parece rendir homenaje a su tema Good For You (2013), donde menciona: “I’m a marquise diamond”.