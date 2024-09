Cardi B da a luz su tercer bebé un mes despues de solicitar el divorcio de Offset

El 7 de septiembre de 2024, Cardi B trajo al mundo a una niña, sumándose a su familia que ya incluye a Kulture, de seis años, y a Wave, de dos. La noticia fue compartida por la misma artista a través de una emotiva publicación en Instagram, donde mostró fotos de su familia desde el hospital, acompañadas del título: "La cosita más linda" y la fecha de nacimiento de su hija.

Este nuevo capítulo en la vida de la rapera llega en un momento lleno de giros emocionales. Había anunciado su embarazo el mismo día en que presentó la solicitud de divorcio de Offset, su esposo desde 2017, marcando el inicio de una etapa desafiante.

"¡Con cada final llega un nuevo comienzo!", escribió en redes sociales, acompañando la imagen de su pancita. “Estoy muy agradecida de haber compartido esta temporada contigo, ¡me has traído más amor, más vida y, sobre todo, renovado mi poder!”

En la misma publicación, reflexionó sobre su maternidad y cómo sus hijos le han dado la fuerza para seguir adelante, incluso en medio de sus desafíos personales: "Es mucho más fácil aceptar los giros y vueltas de la vida, pero tú, tu hermano y tu hermana me han demostrado por qué vale la pena seguir adelante", compartió, reafirmando su compromiso con su familia.

La pareja, que ha tenido una relación intermitente desde 2018, se enfrentó a su más reciente ruptura en agosto de 2024. En su solicitud de divorcio, la rapera mencionó "diferencias irreconciliables" como la razón detrás de la ruptura, indicando que no había posibilidades de reconciliación.

La relación entre Cardi B y Offset ha estado marcada por altibajos desde que se casaron en 2017. La primera separación pública ocurrió en 2018, luego de rumores de infidelidad por parte del hombre, pero el dúo se reconcilió en 2019. Sin embargo, en 2020, la cantante solicitó nuevamente el divorcio, aunque más tarde decidió desestimar los procedimientos. En 2023, ambos volvieron a distanciarse, y a pesar de un intento de reconciliación a principios de 2024, la pareja no logró superar sus diferencias.

Cardi B ha sido abierta sobre la complejidad de su relación con Offset, más allá del amor romántico. En mayo de 2024, habló sobre su vínculo con el padre de sus hijos en una entrevista con Rolling Stone: "Ni siquiera se trata de amor. Somos mejores amigos. Y es como, 'Vale. Bueno, hubo un momento en el que no tenía una mejor amiga, o no tenía un sistema de apoyo'". Su relación, según describió, fue más allá de lo romántico, destacando la amistad que ambos compartían.

Durante los últimos meses de su embarazo, también tuvo que lidiar con especulaciones en redes sociales sobre un supuesto blanqueamiento de piel. Los comentarios surgieron a raíz de su apariencia pálida, lo que llevó a algunos usuarios de la plataforma X a sugerir que estaba alterando su tono de piel.

Cardi B no dudó en responder a estos rumores de manera contundente: "¿Decolorarse durante el embarazo? ¿Por qué tienen que ser tan tontos? ¡En realidad NO!" explicó, agregando que su palidez se debía a las dificultades físicas del embarazo, en particular a la anemia que padecía. "Este bebé está absorbiendo toda la energía de mi cuerpo hasta el punto en que estoy pálida, con los ojos hundidos, las venas verdes como el fuego", continuó, explicando que no podía exponerse al sol sin sentirse mareada.