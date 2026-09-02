Cher disputa contra su nuera la tutela de su hijo Elijah en medio de hospitalización

Todo ocurre mientras Allman, de 49 años, permanece ingresado en el New Hampshire State Hospital y su entorno familiar debate quién debe participar en las decisiones sobre su cuidado.

Cher inició una nueva batalla judicial relacionada con su hijo, Elijah Blue Allman, al presentar documentos para oponerse a que su nuera, Marieangela King, sea designada como tutora legal del músico.

Según documentos judiciales citados por TMZ, la cantante Cher cuestionó que King sea la persona adecuada para asumir responsabilidades legales sobre Elijah. La artista sostiene que su postura sería compartida por otros integrantes de la familia y, de acuerdo con sus declaraciones, también por el centro médico donde permanece hospitalizado su hijo.

La intérprete argumentó además que su nuera no habría proporcionado a Elijah el cuidado que necesitaba antes de su reciente arresto en New Hampshire. A partir de esos antecedentes, Cher manifestó dudas sobre las motivaciones detrás de la solicitud de tutela y describió la actuación de King como un intento de “insertarse nuevamente en la situación en busca de dinero y/o un poco de fama”.

Los documentos también reflejan el distanciamiento existente entre Elijah Blue Allman y Marieangela King. Cher aseguró que su hijo habría rechazado tres veces las visitas de su esposa mientras se encontraba bajo custodia en el hospital estatal. Esa circunstancia se convirtió en otro de los argumentos utilizados para cuestionar la conveniencia de otorgarle facultades sobre decisiones personales y médicas.

King, por su parte, acudió previamente al tribunal buscando intervenir en las decisiones relacionadas con su esposo. Según TMZ, afirmó que Cher estaba obstaculizando sus intentos por ayudarlo y sostuvo que madre e hijo no habían mantenido una relación cercana durante varios años. Con ese argumento, consideró que la estrella tampoco debería controlar aspectos vinculados con el bienestar de Elijah.

El conflicto se desarrolla después de varios episodios legales dentro del matrimonio. Elijah, hijo de Cher y Gregg Allman, fallecido integrante de The Allman Brothers Band, se casó con King en diciembre de 2013. Su relación ha atravesado diferentes procesos de separación y reconciliación durante los últimos años.

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King había solicitado el divorcio en 2021, pero Elijah pidió retirar aquel procedimiento en enero de 2024. La petición fue aceptada por el tribunal en febrero de ese año. Posteriormente, en abril de 2025, ella volvió a iniciar un proceso de disolución matrimonial alegando diferencias irreconciliables.

Como parte de ese expediente, un tribunal concedió a King una manutención conyugal temporal de 6.500 dólares, además del uso de un Toyota Prius 2017 y recursos destinados a honorarios legales. Sin embargo, el 2 de junio presentó ante la Corte Superior del Condado de Los Ángeles una solicitud para retirar el trámite de divorcio, según documentos obtenidos por PEOPLE.

Meses antes, King había explicado públicamente su decisión de separarse. “Tuvimos un hermoso viaje de 13 años, lleno de recuerdos que siempre atesoraré. Sé que seguiremos siendo amigos, y Elijah siempre tendrá un lugar especial en mi corazón”, declaró a PEOPLE.

En ese mismo comunicado añadió: “Al pasar página y comenzar este nuevo capítulo, les pedimos amablemente que respeten nuestra privacidad y agradecemos sinceramente su comprensión”. Entonces aseguró que no tenía certeza sobre una posible reconciliación y describió el proceso como complejo.

Ahora, la disputa por la tutela de Elijah Blue Allman abre otro capítulo en el historial judicial de la familia. El tribunal deberá evaluar las solicitudes y argumentos presentados para determinar quién, si corresponde, podrá intervenir en las decisiones relacionadas con el músico mientras continúa recibiendo atención hospitalaria en New Hampshire.