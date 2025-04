Chris Martin reveló sus armas secretas para enfrentar la depresión

Desde los escenarios más grandes del mundo hasta los momentos más oscuros de su vida personal, el artista ha aprendido que la fama no inmuniza contra la depresión.

El vocalista de Coldplay abrió su corazón esta semana en un emotivo video publicado en Instagram, donde compartió las estrategias que lo han ayudado a mantenerse en pie en su lucha contra este trastorno.

“He notado que algunas personas últimamente, incluyéndome a mí, están luchando un poco con la depresión”, confesó el músico desde Hong Kong, donde Coldplay continúa su gira internacional. “Así que quería hablarles sobre algunas cosas que me están ayudando durante la gira y en la vida en general, con la esperanza de que también puedan ayudarlos”.

Entre las herramientas que Chris Martin recomendó, destaca la escritura libre: una técnica tan simple como poderosa. “Es una técnica donde escribes durante doce minutos todo lo que tengas en mente, y luego quemas el papel o lo tiras. Es realmente bueno para ti”, explicó, alentando a sus seguidores a probarla como una forma de liberar la mente.

Otra práctica fundamental para el artista es la meditación trascendental, que describió como “fundamental y maravillosa” para mantener el equilibrio emocional. Martin animó a su audiencia a buscar más información sobre esta técnica ancestral, que ha ganado popularidad como terapia complementaria para la salud mental.

Una de las recomendaciones más curiosas fue la propiocepción, una técnica de movimiento corporal poco conocida que, según Chris, tiene beneficios sorprendentes. “Es un tipo de movimiento corporal que ayuda a equilibrar el cerebro”, afirmó, mencionando al especialista Jim Costello como el creador del método. “Este método también es muy útil especialmente para jóvenes con TDAH o autismo”, añadió. “Ayuda a que las personas dejen de tensionarse, reconstruyan la confianza en su cuerpo y finalmente se sientan en casa dentro de sí mismas”.

La música, los libros y el cine también forman parte del arsenal personal de Chris Martin para combatir los momentos de oscuridad. Entre sus recomendaciones están el libro The Oxygen Advantage, que elogió como “genial para estudiar la respiración”, el álbum Music For Psychedelic Therapy de Jon Hopkins y la película Sing Sing, cuya banda sonora incluye música de Chloe Qisha. “Me hace muy feliz”, aseguró sobre el filme.

Cerrando su mensaje con ternura, Martin dejó una reflexión a sus fans: “Estas son algunas cosas que ayudan a mantenerme agradecido y feliz por estar con vida. Espero que también estén bien. Les envío mucho amor”.

Esta no es la primera vez que Chris Martin habla de su salud mental. Tras su separación de Gwyneth Paltrow en 2014, el cantante reconoció en una entrevista con The Sunday Times: “Solía despertar cada mañana deprimido”. Aunque el dolor persistía, también explicó que había ganado “herramientas adicionales para seguir adelante”.

Su actual pareja, la actriz Dakota Johnson, ofreció también su perspectiva durante el Hope Luncheon de 2023, un evento dedicado a concientizar sobre la depresión: “Chris ha estado conmigo en los momentos más difíciles”, compartió. “Hay una dulzura en la forma en que me apoya que nunca había encontrado antes”.

Para Chris Martin, la música no solo es su profesión, sino su salvavidas emocional. En una entrevista con NME, realizada el año pasado en el marco del lanzamiento de Moon Music, describió el proceso creativo como una forma de sanar. “Mi cabeza tiende a llenarse de negatividad, y la música siempre ha sido el lugar donde encuentro algo de luz y sentido para las cosas difíciles de mi vida, o de la vida de los demás”, afirmó.

Sobre Moon Music, detalló: “Es una especie de historia sobre despertar en la mañana y sentirte terrible contigo mismo, terrible con el mundo, deprimido, aislado, separado, solo, y sin poder ser tú mismo. A lo largo del álbum, es un viaje hacia sentir todo lo contrario al final del día”.

La apertura y honestidad de Chris Martin ofrecen no solo un testimonio de resiliencia, sino también una hoja de ruta para quienes, como él, buscan transformar sus días más grises en nuevos amaneceres.