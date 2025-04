The Who rompe con Zak Starkey: la tensión estalla en pleno concierto y marca el fin de una era

The Who

La noticia fue confirmada mediante un comunicado emitido por un portavoz del grupo, luego de un concierto cargado de tensión en el Royal Albert Hall de Londres, donde se celebraba un evento a beneficio de la organización benéfica Teenage Cancer Trust.

“La banda tomó la decisión colectiva de separarse de Zak después de esta ronda de conciertos en el Royal Albert Hall”, informó el comunicado. A pesar de la ruptura, los miembros de The Who expresaron su profundo respeto hacia Starkey y aseguraron: “Le desean lo mejor para su futuro”.

La chispa que encendió el conflicto se evidenció sobre el escenario, cuando el vocalista Roger Daltrey detuvo abruptamente la interpretación de The Song is Over. Visiblemente molesto, Daltrey se dirigió al público y explicó: “Para cantar esta canción necesito escuchar la tonalidad, y no puedo. Solo tengo la batería haciendo bum, bum, bum. No puedo cantar con eso. Lo siento, chicos”.

De acuerdo con un reporte del diario Metro, esta no fue la única manifestación de incomodidad de Daltrey durante la noche. A lo largo del show, el líder de The Who mostró gestos de frustración y emitió varios comentarios críticos hacia el desempeño de Starkey. Fuentes cercanas aseguran que “hubo notorios problemas con la batería y que el nivel no fue tan alto como todo el mundo quería”.

Aunque el clima entre los músicos se había deteriorado, ambas partes decidieron poner fin a la colaboración de forma amistosa. “Querían marcharse con buen sabor de boca, en lugar de dejar que se convierta en una disputa en toda regla como la de Noel y Liam Gallagher, que se prolongó durante años”, explicó el comunicado.

Zak Starkey, por su parte, también dejó entrever su postura a través de sus redes sociales. Durante el fin de semana, publicó en Instagram una fotografía junto a Daltrey acompañada de un texto cargado de ironía: “Hoy escuché de una fuente interna que Roger Daltrey, cantante principal y compositor principal del grupo, descontento con la actuación de Zak, el baterista, en el Albert Hall hace unas semanas, presentará cargos formales por tocar demasiado y, literalmente, se dirigirá a Zak, el baterista”.

Starkey, quien inició su carrera en la batería de la mano de Keith Moon, legendario baterista original de The Who y amigo cercano de su familia, había sido un pilar en la alineación de The Who desde su incorporación completa durante la gira Quadrophenia en 1996. Su trayectoria también incluye participaciones en bandas como Oasis y más recientemente en Mantra of the Cosmos, junto a reconocidos músicos como Shaun Ryder y Andy Bell.

El adiós de Zak Starkey marca el cierre de un capítulo importante en la historia de The Who, una banda que, tras más de cinco décadas de carrera, sigue mostrando que las tensiones y los cambios son inevitables incluso entre los grandes del rock.