Chyno Miranda queda en el medio de la polémica: su ex, Natasha Araos, es acusada de estafa

El cantante venezolano Oscarcito sorprendió a sus seguidores al revelar una serie de mensajes en los que acusa a su exsocia.

Según el artista, Natasha Araos y el empresario José Briceño, lo involucraron en una supuesta estafa relacionada con el emprendimiento EXVIN, un perfume íntimo masculino con probióticos que causó sensación en 2023.

El proyecto, que en su momento fue presentado como una innovación dentro del mercado cosmético masculino, unía el talento de varias figuras públicas venezolanas. En su lanzamiento, Natasha Araos, exesposa del también cantante Chyno Miranda, expresó entusiasmo por su participación:

“Llegó el día. Estoy muy feliz de formar parte y ser socia de este proyecto tan increíble. Y digo increíble porque desafió muchos tabús que hoy en día llamamos una nueva tendencia, posicionándonos como pioneros en esta nueva tecnología en formulación a nivel mundial y despertando así un nuevo nicho de mercado”, explicó entonces en sus redes sociales.

Sin embargo, un año después, el tono cambió radicalmente. Los seguidores del intérprete de Tumbayé comenzaron a preguntarle por qué el perfume desapareció del mercado, a lo que Oscarcito respondió con contundencia. A través de sus historias en Instagram, aseguró haber sido víctima de una maniobra fraudulenta, insinuando que tanto Araos como Briceño estarían involucrados.

“Todo saldrá pronto a la luz, tengo pruebas. Se desesperan por el dinero, por la avaricia, ya se enterarán”, escribió el artista. “Ella no es bobita, por eso es que nunca sale junto a él, porque sabe que el panita se las trae”, añadió, en referencia directa a Araos.

En otro mensaje, el músico profundizó en sus acusaciones, señalando que su exsocio habría engañado también a la influencer: “Lo que ella no sabe es que él no está en el negocio que le prometió a ella (ella sabe de lo que le hablo) y la involucró sin querer en una trama bastante complicada de estafa. A él todos los empresarios le cerraron las puertas, ya ella la ven como: ¡que alguien se lo diga! La traición y la trampita se pagan caro”.

De acuerdo con sus declaraciones, Oscarcito sostiene que el proyecto se desvió de los acuerdos iniciales, afectando tanto su reputación como su inversión. Aunque no ofreció detalles sobre las pruebas que asegura tener, sus palabras generaron gran revuelo en redes sociales y en medios de entretenimiento de Venezuela y Latinoamérica.

Por su parte, Natasha Araos ha optado por mantener el silencio frente a las acusaciones, limitándose a publicar un mensaje indirecto en sus redes sociales, interpretado por muchos como una respuesta a la controversia: “Dios me dio calma y con esa aprendí a no entrar en el circo”, escribió la empresaria, sin mencionar nombres ni referencias directas al conflicto.

Fuentes cercanas al entorno de la influencer afirman que Araos continúa enfocada en sus proyectos personales y en el crecimiento de su marca, evitando entrar en polémicas públicas. Mientras tanto, el perfume EXVIN ha desaparecido de los catálogos digitales y redes de promoción, sin un pronunciamiento oficial sobre su continuidad o cierre definitivo.

En medio de la controversia, Oscarcito decidió poner punto final a la disputa pública y enviar un mensaje de conciliación, afirmando que prefiere la paz antes que el conflicto: “No soy de abogados, no soy de polémicas, no soy juez. He decidido dejar todo esto atrás. No tengo a nadie que incriminar, no quiero demandar a nadie. No quiero hacerle daño a nadie… No es mi estilo”, concluyó.

El escándalo deja abiertas varias preguntas sobre el futuro del emprendimiento y el rol que cada uno de los involucrados tuvo dentro del fallido proyecto. Lo cierto es que, de un lanzamiento prometedor que rompía tabúes, EXVIN pasó a convertirse en el centro de una polémica que mezcla negocios, amistad y traición, dejando un eco que aún resuena entre los seguidores de las tres figuras.