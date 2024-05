¡Se comió un raspao! David Bisbal visita el Casco Antiguo y queda enamorado de la Catedral

Ya faltan pocas horas para el esperado concierto de David Bisbal esta noche en el teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa, celebrando sus 20 años de carrera musical. Bisbal se encuentra en Panamá desde el pasado 19 de mayo cuando arribó al aeropuerto Internacional de Tocumen y ha aprovechado estos días para dar un paseo por la ciudad y visitar el histórico Casco Antiguo donde disfrutó de un clásico raspao y hasta alimentó a los gatitos de la calle.

No queda duda, que Panamá tiene un lugar especial en el corazón de David Bisbal, pues cada vez que nos visita queda encantado con la calidez de nuestra gente y el buen trato que recibe en cada lugar al que va, desde el raspadero hasta la recepcionista del hotel, una señal que dice, lo llena de una buena vibra y una energía única.

Así lo comprobó durante un recorrido por el Casco Antiguo el pasado lunes 20 de mayo, aprovechando su estancia en el país en ocasión del concierto que dará este miércoles en el teatro Anayansi de Atlapa. Ni bien llegó a San Felipe, el español quedó encantado con la majestuosa Catedral Santa María La Antigua y su arquitectura. Bisbal compartió un video en su cuenta de Instagram de su paseo por la ciudad de Panamá en donde se le ve caminando por el centro histórico, compartiendo con la gente, disfrutando de un buen raspado con leche condensada y hasta interactuando con los gatitos de la calle. El cantante también estuvo en la marina de Amador donde posó junto al parador fotográfico.

“Estoy emocionado y preparado para compartir con ustedes en este concierto tan especial, celebrando juntos el 20º aniversario de mi carrera musical. Hoy tuve la oportunidad de visitar la hermosa Catedral de Santa María la Antigua en el Casco Viejo, un lugar lleno de historia y de fe. Me llené de su esencia y espíritu, lo cual llevaré conmigo al escenario. También disfruté de la sencillez y la calidez de su gente, me compré un raspao! Ya sabéis que me encantan las bebidas heladas. Panamá, ustedes tienen un lugar muy especial en mi corazón. Espero que durante el concierto, podamos crear juntos una noche inolvidable”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram.

El español, que en 2023, prometió que regresaría a nuestro país con su próxima gira, cumplió con su palabra y esta noche espera dar un concierto especial y lleno de éxitos en conmemoración de su carrera musical que empezó en el 2002 después de quedar como segundo finalista de la primera temporada del reality de canto “Operación Triunfo”.