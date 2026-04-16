Don Omar | Su exesposa Jackie Guerrido rompe el silencio sobre el por qué del divorcio

La presentadora y periodista sorprendió al revelar detalles inéditos sobre el final de su matrimonio con el cantante urbano, una relación que durante años captó la atención del público latino.

En una reciente intervención televisiva, la comunicadora explicó que su divorcio se llevó a cabo de una manera poco convencional: completamente a través de mensajes de texto, un hecho que, según reconoce, tuvo un impacto emocional significativo.

Durante su participación en el programa Desiguales, Jackie Guerrido relató cómo se dio este proceso, dejando claro que la falta de contacto directo marcó la diferencia frente a una separación tradicional. “Yo sí llegué a divorciarme por texto, todo fue por mensaje; nos vimos la cara cuando llegamos a la corte”, afirmó, generando una fuerte reacción entre la audiencia por la naturaleza inusual de la ruptura.

La comunicadora también reflexionó sobre las implicaciones de manejar una relación tan importante a través de medios digitales. El uso de la comunicación escrita en momentos críticos, como una separación, puede intensificar malentendidos y dificultar el cierre emocional, explicó desde su experiencia personal. “Eso tiene sus consecuencias, porque luego para tú cerrar ese capítulo te cuesta más, ya que nunca viste a la persona para honestamente abrirte; todo fue ‘dime y te diré’”, expresó, evidenciando las dificultades que enfrentó tras el proceso.

En esa misma línea, profundizó en cómo los mensajes pueden ser interpretados de múltiples formas, lo que agrava los conflictos en momentos de tensión. “Tiene sus consecuencias porque tú lees los mensajes como tú lo quieras leer, aunque tal vez la otra persona no lo dijo así. Y en esas situaciones entran los pleitos”, agregó. Estas declaraciones ponen sobre la mesa una realidad cada vez más común en la era digital: las relaciones personales mediadas por pantallas pueden carecer de la claridad y empatía que ofrece la comunicación directa.

Otro de los factores que, según Guerrido, influyó en la forma en que se dio la ruptura fue el ego. La presentadora fue enfática al señalar que, en muchas ocasiones, las decisiones dentro de una relación no están motivadas exclusivamente por la falta de amor. “Pero es que a veces entran los egos, ¿no?, quién tiene más fuerza. No tiene nada que ver con el amor; tú puedes estar amando a la persona, simplemente lo decidimos así: vamos a ver quién prueba más fuerza, y todo tiene su consecuencia”, reflexionó.

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La relación entre Jackie Guerrido y Don Omar se desarrolló entre 2008 y 2011, un periodo en el que ambos consolidaban sus respectivas carreras en el entretenimiento. Aunque su matrimonio llegó a su fin, con el paso del tiempo han logrado mantener una relación cordial, incluso coincidiendo en espacios públicos sin conflictos visibles.

Guerrido ya había adelantado algunas de las razones detrás de la ruptura, señalando que las diferencias en sus estilos de vida y metas profesionales fueron determinantes. “Él apostaba a su carrera y yo también apostaba a la mía”, comentó, dejando entrever que ambos estaban enfocados en crecer individualmente, lo que terminó por distanciarlos.

La presentadora también ofreció una reflexión más amplia sobre lo que significó esa relación en su vida, alejándose de una narrativa negativa. “Yo creo que son muchas cosas que estaban sobre la mesa en contra de todo lo que nosotros queríamos alcanzar y que no pudimos, pero que a la larga te das cuenta de que fuimos un puente los dos para seguir creciendo”, concluyó.

El testimonio de Jackie Guerrido abre una conversación relevante sobre las dinámicas de pareja en la era digital, donde la inmediatez de la comunicación puede reemplazar el diálogo directo, pero no necesariamente sus efectos emocionales. Su experiencia no solo revela una historia personal, sino que también expone los desafíos de gestionar relaciones complejas en un entorno donde los mensajes escritos pueden definir momentos decisivos de la vida.