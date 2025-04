Dua Lipa vence en juicio por 'Levitating', el juez descartó plagio

El fallo, emitido por la jueza Katherine Polk Failla, establece que las similitudes alegadas entre la canción de Lipa y los temas “Wiggle and Giggle All Night” (1979) y “Don Diablo” (1980) de Miguel Bosé no constituyen una infracción de derechos de autor, lo que refuerza el debate sobre los límites de la originalidad en la industria musical.

De acuerdo con documentos judiciales citados por People, la jueza Katherine Polk Failla determinó que no existía una “similitud sustancial” entre las canciones en cuestión. Los demandantes argumentaban que la melodía inicial de “Levitating” coincidía con la de sus composiciones en términos de movimiento de notas, intervalos y ritmo, pero el tribunal concluyó que estos elementos son características comunes del género pop, lo que impide que sean protegidos por derechos de autor.

En su dictamen, la jueza mencionó precedentes relevantes, como la demanda que enfrentó Ed Sheeran por supuestamente copiar a Marvin Gaye, señalando que la influencia musical es inherente al desarrollo del arte. Además, comparó la estructura de “Levitating” con estilos utilizados por compositores como Wolfgang Mozart, los Bee Gees y Gilbert y Sullivan, subrayando que el pop y la música disco comparten patrones sonoros que no pueden ser exclusivos de un solo creador.

El fallo no estuvo exento de controversia. Jason T. Brown, abogado de los demandantes, expresó su descontento y anunció que su equipo legal planea apelar la decisión. “Este caso siempre ha tratado sobre la importancia del valor de la composición original. Creemos firmemente en el legado creativo de Brown y Linzer”, afirmó el abogado.

Asimismo, Brown cuestionó la manera en que los tribunales analizan los casos de plagio, alegando que el enfoque técnico de la notación musical deja de lado la percepción del público. “Existe una creciente discrepancia entre cómo se deciden estos casos, mediante el análisis académico de los escritos, las líneas divisorias y la notación musical, y cómo el público realmente experimenta la música. El alma de una canción no reside en un escrito judicial. Reside en el sonido, la sensación y la interpretación, y eso es lo que los jurados deberían poder escuchar y juzgar”, argumentó.

Esta no es la primera vez que Dua Lipa enfrenta una demanda por su exitoso tema. En marzo de 2022, la banda de reggae Artikal Sound System presentó una querella asegurando que “Levitating” copiaba su canción de 2017, “Live Your Life”, aunque la demanda fue desestimada en junio de 2023.

En julio del mismo año, la artista también fue demandada por Bosko Kante, productor musical que acusó a Lipa de utilizar sin autorización su grabación con “talk box” en los remixes de la canción.

A pesar de las controversias, la intérprete británica ha salido victoriosa en cada uno de estos litigios. Hasta el momento, ni Dua Lipa ni las discográficas involucradas, Sony Music Publishing, Universal Music Corporation y Warner Records Inc., han emitido declaraciones sobre el reciente fallo a su favor.