'Fue frustrante' | Rauw Alejandro habla por primera vez de su ruptura con Rosalía

Tras convertirse en una de las rupturas más sonadas de 2023, Rauw Alejandro parece haber superado su historia de amor con Rosalía y ahora, seis meses después de anunciar el fin de su compromiso, el artista puertorriqueño rompió el silencio y se refirió al tema, aclarando los rumores sobre una supuesta infidelidad con una modelo colombiana que habría sido el detonante de su ruptura.

Cuando Rauw y Rosalía hicieron pública su separación en julio de 2023, la prensa rosa quedó en shock, pues hacía apenas cuatro meses que los cantantes habían anunciado su compromiso con el lanzamiento de un EP en conjunto del que se desprendió su éxito “Besos”. Aquella imagen de pareja feliz y enamorada rápidamente quedó en entredicho después que empezaran a circular unas declaraciones de una usuaria en Twitter (ahora X) que aseguraba que el boricua le había sido infiel a la catalana con la modelo colombiana Valeria Duque. Pese a que ambos artistas salieron al paso a desmentir los rumores, muchos fanáticos terminaron creyendo esta versión de los hechos.

Ahora, seis meses después y con los artistas rehaciendo sus vidas, Rauw Alejandro finalmente tomó la decisión de hablar del tema en una entrevista con el youtuber Chente Ytrach. Además de hablar de su carrera profesional, Raúl se refirió a su relación con la española, afirmando que durante los casi cuatro años que estuvieron juntos nunca se vieron envueltos en peleas o noticias sobre escándalos. "La gente pudo ver nuestra relación y era una relación muy positiva, no era nada tóxico, era muy lindo. Y que se dirija hacia a otro lado pues no".

No obstante, el puertorriqueño reconoció que cuando anunciaron su separación, cometieron un error importante, pues al no aclarar los motivos de la ruptura, se dejó un vació que los medios de comunicación y las redes sociales llenaron con especulaciones. "Yo aprendí de esto que, si vuelve a pasar, voy a salir rápido a decir lo que pasó, no voy a dejar que se formen especulaciones porque resultan en cualquier mierda".

El artista confesó que en el momento se sintió frustrado, pues lo que más le afectaba era que su vida personal se estuviera viendo afectada por rumores sin sentido. "La gente todavía no sabe separar entre lo que es Rauw y Raúl", señaló.

En su momento se dijo que Rauw Alejandro había engañado a Rosalía con la influencer colombiana Valeria Duque, un rumor que creció por una joven tuitera que meses más tarde tuvo que dar unas declaraciones asegurando que había inventado todo, esto producto de una denuncia de la joven colombiana.

Según el puertorriqueño, "los hombres ya tienen el estigma de los 'hombres cabrones', y no lo culpo, tenemos mala fama", asegurando que ni las palabras de la misma Rosalía desmintiendo los rumores lograron acabar con la imagen que las personas se hicieron de él.

"Fue frustrante porque yo siempre me he proyectado como persona, con el fin del respeto hacia los dos", concluyó el cantante de 'Baby Hello'.

*Con información de www.noticias.caracoltv.com*