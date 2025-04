Hailey Bieber desmiente rumores de crisis matrimonial tras polémica en Instagram

Sin embargo, la empresaria de 28 años negó haber tomado esa decisión y explicó que todo se debió a un error técnico. “Es un error. No lo dejé de seguir. ¡Espero que esto ayude!”, escribió Hailey en un comentario bajo un video de TikTok que abordaba la controversia.

Según reportes de Page Six, otros usuarios también experimentaron problemas similares en la plataforma, lo que indicaría que no se trató de una acción intencional por parte de la modelo. Meta, empresa matriz de Instagram, no ha emitido declaraciones al respecto.

El incidente en Instagram ocurrió poco después de que Justin Bieber, de 31 años, realizara una transmisión en vivo en la que cantaba sin camiseta un fragmento de una canción inédita. Minutos más tarde, el cantante cerró temporalmente su cuenta, aunque la reactivó poco después, publicando varias selfies en las que Hailey reaccionó con un emoji de ojos de corazón.

Esta no es la primera vez que una situación en redes sociales genera especulaciones sobre la relación de la pareja. En enero, se creyó que el intérprete de “Baby” había dejado de seguir a su esposa, pero más tarde él mismo desmintió la versión.

“Alguien entró a mi cuenta y dejó de seguir a mi esposa. Las cosas están raras por aquí”, explicó en aquel momento. A pesar de su habitual discreción en cuanto a su vida privada, Bieber ha mostrado recientemente una mayor actividad en sus plataformas digitales, con publicaciones que han despertado preocupación entre sus seguidores.

Fuentes cercanas a la pareja, citadas por Page Six, han asegurado que Hailey está atravesando un momento difícil debido al estado emocional de Justin. “Está realmente preocupada. No está segura de cómo manejar las cosas en este momento. Justin está pasando por un momento difícil, y Hailey está haciendo todo lo posible por apoyarlo, pero hay un límite en lo que ella puede hacer”, afirmó una fuente anónima.

Por otro lado, personas del entorno del cantante han minimizado los rumores, atribuyendo su cansancio a la reciente paternidad y a largas jornadas en el estudio de grabación. En agosto de 2024, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Jack Blues, y las noches sin dormir serían una de las razones detrás del comportamiento del artista.

Justin ha compartido en sus redes sociales reflexiones sobre su estado anímico. En una publicación reciente, escribió: “Yo también tengo problemas de ira, pero quiero crecer y no reaccionar tanto”, acompañado de una serie de tres imágenes, una de ellas con su hijo.

El 22 de marzo, el cantante publicó otro mensaje en el que expresó: “Creo que a veces me odio cuando siento que empiezo a ser inauténtico. Luego recuerdo que nos hacen pensar que no somos suficientes, pero igual odio cuando cambio para agradar a otros”.

Días antes, el 8 de marzo, dejó otro texto introspectivo: “No tenemos nada que probar hoy. No se nos debe nada y no le debemos nada a nadie”. Además, el 3 de marzo, el músico publicó una imagen en la que se le veía consumiendo con un bong de cristal, sin agregar ninguna explicación. Esto llevó a especulaciones sobre un posible problema de adicción, las cuales fueron rápidamente desmentidas por su equipo.

“La fijación del público por la salud del artista es agotadora y lamentable y demuestra que, a pesar de la verdad evidente, algunas personas insisten en mantener narrativas negativas, sensacionalistas y dañinas”, declaró un portavoz de Bieber a Rolling Stone.

El representante también aseguró que Justin ha tenido un año transformador, marcado por la ruptura con relaciones personales y laborales que ya no le beneficiaban, y que ahora está completamente enfocado en su familia.