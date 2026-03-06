Harry Styles revela cómo la muerte de Liam Payne cambió su forma de ver la vida

El cantante británico Harry Styles habló abiertamente sobre el impacto emocional que tuvo en su vida la muerte de Liam Payne , su excompañero en la banda One Direction .

Durante una entrevista reciente, el artista reflexionó sobre el duelo, la fama y las lecciones personales que surgieron tras la pérdida del músico.

Las declaraciones se produjeron en una conversación con el presentador Zane Lowe en el programa de Apple Music, donde Styles promocionaba su nuevo álbum “Kiss All the Time. Disco, Occasionally”. En medio del diálogo sobre música y creatividad, el cantante abordó por primera vez con profundidad el efecto que tuvo el fallecimiento de Payne en su vida.

Durante la entrevista, Lowe mencionó el caso de Liam Payne para reflexionar sobre los desafíos que enfrentan los artistas cuando lidian con situaciones personales bajo el escrutinio constante del público.

Styles explicó que uno de los aspectos más difíciles fue comprender cómo el dolor personal se convertía en algo compartido por millones de personas. La dimensión pública del duelo generó una experiencia compleja para él.

“Hubo un período después de su muerte en el que realmente me costó reconocer lo extraño que es que otras personas, de alguna forma, sientan que poseen una parte de tu dolor”, confesó el cantante.

El intérprete de éxitos internacionales explicó que, mientras atravesaba la pérdida de un amigo cercano, también percibía una presión externa sobre la manera en que debía expresar ese dolor.

Según relató, existía cierta expectativa de que manifestara su tristeza públicamente de una forma específica, algo que generaba una tensión entre su experiencia íntima y la percepción de los fanáticos.

El fallecimiento de Liam Payne ocurrió en octubre de 2024, una noticia que conmocionó tanto a la industria musical como a los millones de seguidores de One Direction en todo el mundo.

El grupo, formado a principios de la década de 2010, se convirtió en uno de los fenómenos más influyentes del pop contemporáneo, alcanzando fama global con canciones que marcaron a toda una generación.

Para Styles, la pérdida de Payne fue especialmente significativa debido a la cercanía que ambos habían desarrollado durante su etapa en la banda.

“Es muy difícil perder a un amigo. Es difícil perder a cualquier amigo, pero es especialmente difícil perder a uno que es tan parecido a ti en muchos aspectos. Es como si viera a alguien con un corazón bondadoso que solo quería ser grande”, explicó el artista británico.

Más allá del dolor, Styles aseguró que la muerte de su amigo también lo llevó a reflexionar profundamente sobre su propio camino.

El cantante señaló que ese momento se convirtió en un punto de inflexión personal, obligándolo a detenerse y pensar en sus prioridades.

“Fue un momento muy importante para mí, ya que me permitió reflexionar sobre mi vida y decirme: ‘Bueno, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo quiero vivirla?’”, afirmó.

Según explicó, la experiencia le recordó la importancia de aprovechar el tiempo y valorar cada etapa de la vida.

Durante la entrevista, Styles también habló sobre la forma en que prefiere recordar a Payne y cómo cree que se puede honrar la memoria de alguien que ya no está. Para el artista, la mejor manera de hacerlo es viviendo con intensidad y propósito.

“La mejor manera de honrar a tus amigos fallecidos es viviendo la vida al máximo”, aseguró. También recordó con afecto la personalidad del cantante y el impacto que tuvo en quienes lo conocieron. “Era una persona súper especial”, añadió.

Tras la noticia de la muerte de Payne, los integrantes de One Direction publicaron un comunicado conjunto en el que expresaron su profundo dolor por la pérdida.

El mensaje fue firmado por Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson, quienes señalaron que se encontraban profundamente afectados por la noticia.

En el texto explicaron que necesitaban tiempo para procesar lo ocurrido y que más adelante compartirían más reflexiones sobre su compañero.

El comunicado también destacó que las experiencias vividas junto a Payne durante los años de la banda permanecerán como recuerdos imborrables.

Además, enviaron un mensaje de apoyo a la familia, amigos y seguidores del cantante, reconociendo el impacto que tuvo su música y su personalidad.

Aunque el tiempo continúa avanzando, las palabras de Styles dejan claro que la pérdida de Liam Payne sigue siendo un momento que marcó profundamente su vida personal y artística.