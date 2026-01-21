Hilary Duff revive la nostalgia de los 2000 al cantar en vivo 'What Dreams Are Made Of'

Más de una década después de su última gira, la artista volvió a encontrarse con el público en un escenario y protagonizó uno de los momentos más emotivos para toda una generación.

La cantante y actriz Hilary Duff regresó oficialmente a los conciertos en vivo con una presentación en el O2 Shepherd’s Bush Empire de Londres, el pasado 19 de enero, donde interpretó por primera vez en directo el icónico tema “What Dreams Are Made Of”, canción central de The Lizzie McGuire Movie.

El instante fue recibido con una ovación inmediata. El público, compuesto en gran parte por seguidores que crecieron con la música y la carrera de Duff, coreó cada palabra del tema, transformando el concierto en un ejercicio colectivo de memoria emocional. La canción, asociada a una de las películas juveniles más recordadas de los años 2000, volvió a cobrar vida en un formato íntimo que reforzó el vínculo entre la artista y sus fans.

Este show marcó el inicio de Small Rooms, Big Nerves, la primera gira de Hilary Duff en más de diez años y su regreso oficial a los escenarios desde 2015. El tour continuará por ciudades como Toronto, Brooklyn y Los Ángeles, antes de cerrar con una serie de presentaciones en Las Vegas, programadas del 13 al 15 de febrero en el Voltaire del Venetian Resort, coincidiendo con el fin de semana de San Valentín.

La gira acompaña el lanzamiento de su sexto álbum de estudio, luck… or something, cuyo estreno está previsto para el 20 de febrero bajo el sello Atlantic Records. Este trabajo discográfico llega tras una pausa de casi once años desde Breathe In. Breathe Out. (2015) y representa una etapa de reflexión y madurez en la carrera musical de Duff.

Según se ha dado a conocer, el álbum se inspira en las experiencias sentimentales de sus años formativos. El primer sencillo, “Mature”, lanzado en noviembre, mostró una faceta introspectiva de la artista, tanto en sonido como en letra. Más recientemente, el 16 de enero, Duff presentó “Roommates”, acompañado de un videoclip marcado por la lluvia y una atmósfera introspectiva que evocó comparaciones con su recordado tema “Come Clean”.

Sobre esta nueva canción, la propia Duff explicó que “Roommates” aborda la nostalgia por una etapa más libre de la vida, antes de que las responsabilidades adultas se impongan. La artista señaló que el tema refleja el deseo de reconectar con uno mismo y con la pareja en medio de las exigencias cotidianas.

La recepción fue especialmente positiva. En la publicación de Instagram donde anunció el sencillo, figuras como Mandy Moore y Gaby Dalkin celebraron públicamente su regreso musical, mientras que Matthew Koma, esposo de Duff, expresó su admiración de forma abierta.

Las entradas para las fechas de Las Vegas generaron gran expectativa: la preventa comenzó el 3 de diciembre y la venta general se habilitó ese mismo día, permitiendo que sus seguidores aseguraran su lugar en estos conciertos de formato íntimo, pensados como el cierre de una gira que combina clásicos con material nuevo.

En paralelo, Hilary Duff también miró hacia atrás. En una publicación reciente, recordó el 22º aniversario de su álbum debut, Metamorphosis, y escribió: “No sabía que tendría un efecto tan grande en las personas y en mí misma”. La artista añadió que, aunque hoy busca otra profundidad emocional en sus canciones, su versión adolescente sentía cada palabra de aquellas primeras composiciones, una etapa que describió como el inicio de una “aventura” que aún continúa.

Duff ha dejado claro que su nueva música busca dialogar con el pasado sin quedarse atrapada en él. Sobre su proceso creativo actual, confesó: “Es el zumbido inquieto de querer reencontrar tu ritmo, a tu persona, a ti misma”.

Con su regreso a los escenarios y la reinterpretación de canciones que marcaron a una generación, Hilary Duff demuestra que su influencia en la cultura pop de los 2000 sigue vigente, ahora enriquecida por una mirada adulta que conecta nostalgia, evolución y autenticidad.