La inesperada razón por la que Robbie Williams rechazó cantar con Luis Miguel

Robbie Williams, uno de los artistas más icónicos del Reino Unido y figura clave del pop del siglo XXI, protagonizó en 2005 un momento televisivo que aún es recordado por sus seguidores en México.

Durante una visita promocional al país azteca para presentar su álbum Intensive Care, el cantante británico ofreció un concierto en el Estadio Azteca y participó en varios programas de entretenimiento. Uno de los más comentados fue su aparición en el programa No Manches de Telehit, conducido por Omar Chaparro.

En medio de una entrevista cargada de humor y espontaneidad, el presentador le preguntó si conocía a Luis Miguel, uno de los artistas más célebres de la música latina. La respuesta de Williams tomó por sorpresa a todos: “Yo pensaba que Luis Miguel era un futbolista que jugaba para el Real Madrid, pero ¿quién es él y por qué la gente dijo que no lo conocía?”, expresó con curiosidad, tras notar las risas del público al escuchar el nombre del cantante mexicano.

Chaparro le explicó que Luis Miguel era considerado el intérprete más importante de México y América Latina, destacando su colaboración con Frank Sinatra, ídolo reconocido por el propio Williams. Para contextualizarlo, la producción reprodujo unos segundos del tema Come Fly With Me, interpretado por Luis Miguel en el homenaje a Sinatra por su 80º aniversario.

Luego de escucharlo, el británico reconoció su talento vocal: “Canta muy bien. Me recuerda un poco a mí”, dijo con una sonrisa. Chaparro aprovechó para sugerir una colaboración entre ambos, lo que generó entusiasmo en el set. Sin embargo, la respuesta de Williams fue tan inesperada como divertida.

“¿Es guapo?”, preguntó a los presentes. Al escuchar que el público respondía afirmativamente, replicó con humor: “Bueno, pues yo no quiero estar en la misma pantalla con alguien que es demasiado guapo”, lo que desató carcajadas entre los asistentes por su desparpajo y carisma natural.

Aunque su comentario fue evidentemente en tono de broma, dejó claro que una colaboración con “El Sol de México” no estaba en sus planes, al menos no en ese momento.

Robbie Williams, quien inició su carrera en 1990 como parte de la boy band Take That, logró fama mundial como solista tras su separación del grupo en 1995. Su éxito llegó con el álbum Life thru a Lens (1997) y, especialmente, con la emotiva balada Angels. A lo largo de su carrera, ha experimentado con distintos géneros, desde el pop y el rock hasta el swing, consolidando su lugar como uno de los artistas más versátiles y carismáticos del panorama musical.

Con discos como I’ve Been Expecting You (1998), Sing When You’re Winning (2000) y Escapology (2002), Williams acumuló éxitos como Millennium, Rock DJ y Feel. Además, su homenaje al swing en el álbum Swing When You’re Winning (2001) evidenció su admiración por figuras clásicas como Sinatra, lo que hizo aún más significativa la conexión momentánea con Luis Miguel.

Pese a que la posibilidad de una colaboración entre ambos artistas quedó solo como una anécdota divertida, este episodio mostró una faceta espontánea de Robbie Williams que lo ha mantenido cerca del público: su capacidad para combinar humor, autenticidad y talento en cualquier escenario del mundo.