Jhonathan Chávez lanza 'Popurrí Parrandero', un homenaje a La Arena de Chitré

El artista panameño Jhonathan Chávez estrenó el video oficial de su más reciente tema, “Popurrí Parrandero”, una producción audiovisual que celebra la riqueza cultural y musical de La Arena de Chitré, en la provincia de Herrera.

Bajo la dirección de Saky Romero, el video fusiona el acordeón con tradiciones icónicas de la región, como el baile del Torito Guapo y los contagiosos ritmos de Los Corta Cacho, mostrando el jolgorio único de este pueblo herrerano.

En su cuenta de Instagram, Chávez expresó su entusiasmo por este estreno: “YA ESTRENAMOS! El video oficial del Popurrí Parrandero, con el sello único de La Arena de Chitré, donde combinamos un concepto especial en homenaje a este hermoso pueblo! Gracias Saky Romero y a todo los que hicieron posible este video con mucho cariño!”

El video, disponible ya en YouTube, busca no solo entretener, sino también preservar y promover la identidad cultural panameña, destacando la energía de la agrupación Los Triunfadores y el arraigo del folclore en la vida cotidiana de los habitantes de la región. La producción resalta la interacción entre música, baile y comunidad, mostrando cómo la tradición se mantiene viva a través de nuevas generaciones.

El video de “Popurrí Parrandero” destaca por su capacidad de transmitir la alegría y el espíritu festivo de La Arena de Chitré, combinando elementos visuales tradicionales con una narrativa moderna que conecta con audiencias de todas las edades. La inclusión de bailes típicos y la instrumentación auténtica muestran cómo la música popular panameña puede evolucionar sin perder su esencia.

Chávez y Romero buscan que este proyecto sirva como ejemplo de cómo la música típica puede alcanzar reconocimiento internacional, invitando a espectadores de todo el mundo a descubrir la riqueza cultural de Panamá. Este estreno reafirma la misión de Chávez de consolidar su estilo único y, al mismo tiempo, promover la identidad musical nacional en escenarios globales.

Con “Popurrí Parrandero”, Jhonathan Chávez no solo celebra sus raíces, sino que también envía un mensaje claro: la música típica panameña tiene un lugar en la escena internacional, y talentos como él están listos para llevarla más allá de las fronteras.

Jhonathan Chávez, también conocido como “El Canoso”, nació el 8 de febrero de 1986 en Los Santos, provincia reconocida por su profundo legado musical. Cantante, acordeonista, productor y empresario, Chávez ha dedicado más de 19 años a perfeccionar su estilo, inicialmente bajo la tutela de su mentor Victorio Vergara, hasta encontrar una voz propia que hoy domina en emisoras, bailes y plataformas digitales.

Chávez destacó su visión de llevar la música típica al plano internacional: “El género típico es capaz de tener un nivel internacional… con mucha fuerza deseo que la música típica panameña sea reconocida en la industria internacional y que cuando me tope con colegas de otros países ya no me pregunten: ‘¿Cómo se llama esa música?’”.

El artista enfatizó que su pasión por la música trasciende el éxito comercial: “La música es mi vida, lo que siento, lo que sueño (…) Cuando estoy en la tarima, lo que siento es algo inexplicable, más que grande; me siento complacido de ver que mi música alivia a los corazones de las decepciones y enamora más a los que están viviendo el amor a plenitud. Se siente lindo ver cómo se identifican con mis canciones”.

Chávez confesó que su carrera no fue planeada desde la infancia ni motivada por la fama o la riqueza: “Nunca lo vi, tampoco lo hice por aspirar a ser rico o vivir de la música; solo sé que me gustó la música, siempre soñé con que la gente cantara mis canciones, que me quisiera porque se enamoraron en un baile con un tema mío o superaron un momento amargo escuchando mis canciones. Pero, obviamente, todo trabajo tiene su recompensa y al estar en un buen sitial, he podido mejorar mi calidad de vida, sin embargo, este último no es el motor ni mi razón de estar en la música”.