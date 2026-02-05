Channing Tatum enfrenta una dura recuperación tras una operación de hombro

El actor estadounidense Channing Tatum debió someterse recientemente a una cirugía de hombro luego de sufrir una lesión que calificó como compleja, un episodio de salud que contrastó de forma abrupta con uno de los momentos más destacados de su carrera cinematográfica reciente.

La noticia fue confirmada por el propio Tatum el miércoles 4 de febrero, cuando publicó en su cuenta de Instagram una imagen desde la cama de un hospital. En el mensaje que acompañó la fotografía, el protagonista de Magic Mike se mostró reflexivo pero decidido frente al proceso de recuperación que tiene por delante. “Solo otro día. Otro desafío. Este va a ser duro. Pero bueno. Vamos con todo”, escribió, en una frase que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

Horas más tarde, el actor de 45 años amplió la información a través de Instagram Stories. Allí compartió imágenes de radiografías que mostraban el estado de su hombro tras la intervención quirúrgica. En una de ellas se apreciaba con claridad la presencia de un tornillo o clavo utilizado como parte del tratamiento médico para estabilizar la lesión, que se produjo tras una separación del hombro.

Las reacciones no tardaron en llegar. Diversas figuras del espectáculo expresaron su apoyo públicamente, entre ellas el actor LaKeith Stanfield, quien dejó un emoji de corazón rojo en la publicación. También se manifestó Inka Williams, la actual pareja de Tatum, con un mensaje de aliento: “Lobo grande y malo. Estamos contigo”.

Tatum y la modelo australiana, de 26 años, hicieron pública su relación meses después de la ruptura del actor con Zoë Kravitz, confirmada en octubre de 2024. En marzo de 2025, una fuente citada por Us Weekly había señalado que la relación avanzaba sin presiones. “Channing está muy interesado en Inka, pero está tratando de tomárselo con calma. No quiere una relación seria en este momento. A Channing le gusta su personalidad divertida y enérgica”, aseguró entonces el informante. Con el paso del tiempo, la pareja comenzó a mostrarse con mayor naturalidad en eventos públicos y fue vista besándose durante el Festival de Cine de Londres, en octubre de 2025.

Te puede interesar: Bad Bunny: su exnovia reaparece y respalda públicamente el histórico triunfo en los Grammys

Te puede interesar: Paulina Rubio enfrenta el momento más crítico con Colate: enviar a su hijo a un internado

La reciente operación se suma a un historial de lesiones que el actor arrastra desde el año pasado. En septiembre de 2025, durante una entrevista con Variety, Tatum reveló que había sufrido un accidente durante el rodaje de Avengers: Doomsday, la ambiciosa producción de Marvel en la que interpreta a Remy LeBeau, también conocido como Gambito. El perfil publicado por la revista describía que el actor tenía “una pierna maltrecha” y que incluso llegó cojeando a la entrevista.

“Probablemente estaríamos jugando bolos o algo así si yo no estuviera así”, bromeó entonces. Sin embargo, la lesión fue lo suficientemente seria como para dejarlo fuera del set por un tiempo y obligarlo a recurrir a analgésicos potentes. “Todavía teníamos muchísimo por filmar”, explicó. Además, confesó que había dejado de tomar los calmantes antes de la entrevista para no quedarse dormido: “Mi cuerpo no se lleva bien con la codeína, y los analgésicos que me dieron los médicos del Reino Unido eran fuertes”.

En esa misma charla, Tatum reflexionó sobre el impacto del paso del tiempo en su físico. “No se trata del dolor que siento en el momento. Es saber que no puedo revertir esto. Y ahora sé cómo van a ser los próximos seis meses de mi vida”, admitió. Y agregó con honestidad: “En mi mente, literalmente sigo teniendo 30 años, 26, si soy sincero”.

Paradójicamente, la cirugía llegó en una semana marcada por un importante logro profesional. Días antes de la operación, la película Josephine se consagró como una de las grandes ganadoras del Festival de Sundance 2026. El drama familiar, dirigido por Beth de Araújo y protagonizado por Tatum junto a Gemma Chan, obtuvo tanto el Gran Premio del Jurado como el Premio del Público en la competencia de drama estadounidense, según informó Associated Press el 30 de enero.

La cinta narra la historia de una niña de ocho años que presencia una agresión sexual, un hecho que sacude profundamente a su familia. Inspirada en una experiencia personal de la directora, la película aborda el trauma desde una mirada íntima y pone el foco en las consecuencias emocionales del silencio. El jurado elogió la obra por su “profundidad y matices narrativos” y por su “ejecución delicada y elegante de un tema desafiante”.

Mientras encara una recuperación que promete ser exigente, Channing Tatum suma reconocimiento artístico y confirma que, incluso en medio de la adversidad, sigue siendo una de las figuras más relevantes de Hollywood.