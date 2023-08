Justicia ordena reabrir los casos de abuso sexual en contra de Michael Jackson

La Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de California tomó la decisión de reabrir dos casos de abuso sexual relacionados con Michael Jackson. Las víctimas —ahora hombres adultos— aseguraron que fueron violados por el cantante durante años y señalaron a los empleados del cantante de ser cómplices de los abusos.

Según fuentes locales, los jueces fallaron a favor de Wade Robson y James Safechuck contra MJJ Productions Inc. y MJJ Ventures Inc., negocios en los que Jackson era el único accionista. Robson y Safechuck aseguraron que “El Rey del Pop” abusó de ellos durante años, y acusaron a los empleados de las mencionadas empresas de ser cómplices de tales violaciones. Señalaron que dichas compañías tenían la responsabilidad de protegerlos y no tomaron las medidas necesarias.

En su sentencia, la corte argumentó que "una empresa que facilita el abuso sexual de niños por parte de uno de sus empleados no está exenta de la obligación afirmativa de proteger a esos niños por el mero hecho de ser propiedad exclusiva del autor del abuso".

La sentencia también afirma que "sería perverso declarar la inexistencia del deber con base en que la empresa demandada solo tiene un accionista. Por lo tanto, revocamos las sentencias dictadas a favor de las empresas".

En abril de 2021, un juez desechó la acusación de Robson al considerar que las dos empresas propiedad de Jackson no tenían ninguna responsabilidad legal de protegerlos del artista, quien los conoció cuando eran niños y abusó repetidamente de ellos hasta que llegaron a la pubertad.

Esta es la segunda vez que se reabre el caso, gracias a una nueva ley de California que extendió el tiempo para presentar casos de abusos sexuales.

Safechuck apareció con Michael Jackson en un anuncio de Pepsi en 1986 cuando tenía 8 años; y Robson, a los cinco, tras ganar un concurso de baile cuando Jackson actuó en Brisbane, Australia.

En el documental "Leaving Neverland", cada uno relató de forma sorprendentemente similar cómo los presuntos abusos sexuales de Jackson contra ellos fueron aumentando gradualmente a lo largo de varios años, acompañados de sus presuntas presiones para que no divulgaran lo que estaba ocurriendo. ("Leaving Neverland" es un documental de HBO. HBO, al igual que CNN, forma parte de Warner Bros. Discovery).

Jackson murió en 2009, pero los demandantes reclaman daños y perjuicios a dos empresas de entretenimiento que, durante gran parte de su existencia, fueron propiedad exclusiva de Jackson y estaban dirigidas por él.

*Con información de CNN, EFE y AP*