Justin Bieber muestra a su hijo por primera vez y responde a rumores sobre su salud

En un giro inesperado para un artista que siempre ha sido reservado con su vida personal, el cantante de 31 años ha abierto una ventana a su paternidad y sus pensamientos más íntimos.

En su publicación más reciente en Instagram, Bieber compartió una serie de fotos donde se le ve sosteniendo a su bebé de siete meses en lo que parece ser un jardín. Aunque el rostro del niño fue cubierto con un emoji para proteger su privacidad, las imágenes muestran al artista en un ambiente de tranquilidad y cercanía paternal. También incluyó capturas de videollamadas con su hijo y una foto de Tupac Shakur, agregando la frase: “Hate to take your feelings ransom” (“Odio tener que pedir rescate por tus sentimientos”).

Días antes, el 27 de marzo, el cantante publicó más imágenes junto a Jack y su esposa, Hailey Bieber, reforzando la idea de que su familia es ahora su prioridad. En una de ellas, se ve al bebé tocando su rostro en un gesto de ternura que conmovió a sus seguidores.

Más allá de las imágenes familiares, Bieber ha estado compartiendo pensamientos introspectivos que han llamado la atención. En un video del 22 de marzo, donde aparece tocando el teclado con otros músicos, escribió: “Creo que a veces me odio cuando siento que empiezo a ser inauténtico. Luego recuerdo que nos hacen pensar que no somos suficientes, pero igual odio cuando cambio para agradar a otros”.

Te puede interesar: Los Jonas Brothers anuncian una gira histórica: fechas, ciudades y cómo conseguir boletos

Te puede interesar: Millennials, una generación que se aferra a la juventud y retrasa sus responsabilidades

Este tipo de mensajes, sumados a una publicación del 8 de marzo en la que afirmó: “No tenemos nada que probar hoy. No se nos debe nada y no le debemos nada a nadie,” han despertado especulaciones sobre su estado mental.

El 3 de marzo, Bieber publicó fotos en las que se le ve fumando con un bong de cristal, sin agregar ninguna descripción. La imagen encendió alarmas y desató rumores sobre su relación con las sustancias. Sin embargo, su equipo salió a desmentir categóricamente las especulaciones.

En declaraciones a Rolling Stone, un portavoz del cantante aseguró que estos comentarios eran “falsos” y “dañinos”, agregando que la constante preocupación del público por la salud de Bieber es “agotadora y lamentable”.

El representante también reveló que este año ha sido de cambios significativos para el artista, quien ha decidido alejarse de varias amistades y relaciones de negocios que “ya no le servían”.

En otra publicación reciente, Bieber admitió estar lidiando con problemas de ira y expresó su deseo de mejorar su control emocional. “Yo también tengo problemas de ira, pero quiero crecer y no reaccionar tanto,” escribió junto a una serie de fotos, entre ellas una de su infancia y otra con su hijo.

Según fuentes cercanas a Page Six, Hailey Bieber está preocupada por su esposo. “No está segura de cómo manejar las cosas en este momento. Justin está pasando por un momento difícil, y Hailey está haciendo todo lo posible por apoyarlo, pero hay un límite en lo que ella puede hacer,” comentó un informante.

Sin embargo, otras personas de su círculo afirman que el agotamiento visible del cantante no es más que el reflejo de las exigencias de la paternidad y largas noches en el estudio de grabación.

Lo que sí es claro es que Justin Bieber se encuentra en un proceso de transformación personal, navegando entre la paternidad, su carrera y la introspección. Y aunque sus publicaciones han generado inquietud, también revelan a un artista más abierto y humano que nunca.