Karol G y Bruno Mars desatan rumores de romance y emocionan a sus fans

En varias imágenes se observan abrazados, mientras que en otra realizan un brindis con los brazos entrelazados durante lo que parece ser una celebración privada.

Karol G y Bruno Mars volvieron a captar la atención de sus seguidores luego de una serie de publicaciones en redes sociales que alimentaron rumores sobre la cercanía entre ambos artistas, justo cuando aumenta la expectativa por la colaboración musical que comparten en el nuevo álbum de la colombiana.

La intérprete publicó el sábado 29 de agosto un carrete de fotografías en el que aparece junto al cantante estadounidense en un ambiente distendido y alejado de los escenarios.

Un detalle llamó particularmente la atención: en las fotografías aparece un pastel decorado con el nombre de Viajando por el Mundo Tropitour, la actual gira de Karol G. Este elemento llevó a algunos seguidores a relacionar el encuentro con las actividades que los artistas vienen desarrollando actualmente en Estados Unidos.

La publicación adquirió mayor relevancia porque llegó pocas horas después de un mensaje compartido por Bruno Mars en Instagram. El estadounidense escribió: “Cuando lo único que quieres es paz, pero te estás enamorando de una latina”, acompañado de un video en el que aparece dentro de un automóvil con expresión pensativa.

La escena estuvo musicalizada con Still, colaboración de Mars y Karol G incluida en No Me Arrepiento de Sentir Tanto, el séptimo álbum de estudio de la artista colombiana. En el fragmento seleccionado se escucha precisamente la voz de la Bichota interpretando: “No creo haberme sentido así alguna vez”.

Las especulaciones aumentaron después de que el intérprete de Uptown Funk compartiera las mismas fotografías publicadas por Karol G, esta vez acompañadas por She Loves You, de The Beatles. La combinación de mensajes, canciones e imágenes generó múltiples interpretaciones entre los seguidores.

Hasta ahora, ninguno de los artistas ha confirmado públicamente una relación sentimental. Mientras algunos usuarios consideran que las publicaciones podrían reflejar un romance, otros apuntan a una estrategia promocional alrededor de Still. Entre los comentarios también se multiplicaron las solicitudes para que la canción cuente con un videoclip protagonizado por ambos.

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El momento coincide con una etapa especialmente destacada para la carrera internacional de Karol G. El 28 de agosto de 2026, BbY WOW, colaboración con los españoles Judeline y rusowsky, alcanzó el primer lugar del Top 50 Global de Spotify, desplazando a Justin Bieber y Nicki Minaj por una diferencia de 11.543 reproducciones.

El sencillo ingresó al listado el 12 de agosto en la posición 189 y necesitó apenas 16 días para llegar a la cima. Al cierre del 29 de agosto contabilizaba 3.648.071 reproducciones y acumulaba 46.727.101 escuchas, impulsadas principalmente por mercados como México, Estados Unidos, España y Colombia.

El éxito también acompaña a No Me Arrepiento de Sentir Tanto, que consiguió 16,6 millones de reproducciones durante sus primeras 24 horas en Spotify. El registro lo convirtió en el lanzamiento más fuerte de un álbum latino femenino durante 2026 y el sexto mayor debut histórico de esa categoría en la plataforma.

En Estados Unidos, el disco superó 2,7 millones de escuchas durante su primera jornada y acumuló 49,5 millones de reproducciones oficiales bajo demanda en su semana inicial. Además, debutó en el primer puesto de Top Latin Albums de Billboard y permaneció allí por segunda semana consecutiva al cierre de agosto, consolidando el momento comercial de Karol G mientras su cercanía pública con Bruno Mars mantiene encendida la conversación digital.