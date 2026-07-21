Madonna y Justin Bieber: la tensión tras bambalinas que marcó el show de la final del Mundial

De acuerdo con fuentes vinculadas a la producción citadas por el Daily Mail, ambos artistas mantuvieron diferencias creativas que obligaron a los organizadores a intervenir para evitar que el conflicto afectara el desarrollo del evento.

El esperado espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026 no solo despertó expectativa por reunir a algunas de las figuras más importantes de la música internacional, sino también por la intensa negociación que se desarrolló tras bambalinas entre Madonna y Justin Bieber.

El espectáculo, realizado el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey durante la final disputada entre Argentina y España, marcó un momento histórico para la FIFA al presentar por primera vez un show de medio tiempo en una Copa del Mundo. La dirección artística estuvo a cargo de Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien reunió a un elenco integrado por Shakira, BTS, Madonna y Justin Bieber para protagonizar una presentación concebida como una celebración global.

Sin embargo, la convivencia entre dos de las principales estrellas del cartel no fue sencilla. Según el informe del tabloide británico, las diferencias comenzaron desde la planificación del espectáculo, ya que ambos tenían visiones completamente distintas sobre el enfoque artístico y ninguno estaba dispuesto a ceder protagonismo.

Una fuente cercana a la producción explicó que “Ninguno quiere irse sintiendo que tocó un papel secundario”, reflejando el ambiente de competencia que predominó durante los ensayos. El mismo informante añadió que “Sus enfoques distintos han generado una tensión real entre bastidores”, situación que dejó a Chris Martin intentando encontrar consensos antes de que las diferencias crecieran aún más.

El origen del desacuerdo estaba relacionado con la propuesta escénica. Justin Bieber, de 32 años, apostaba por una actuación enfocada principalmente en la música, con una puesta en escena sobria y controlada. Su objetivo era recuperar credibilidad tras las críticas que recibió por su presentación en Coachella, donde numerosos usuarios en redes sociales calificaron su actuación como poco dinámica y cuestionaron la conexión con el público.

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Sobre esa estrategia, la fuente aseguró que “Su mentalidad es simple” y explicó que el cantante pretendía “No complicarlo, no correr riesgos innecesarios y, sobre todo, no tener una actuación que se convierta en historia por las razones equivocadas”. Además, agregó que “quiere que esto sea sobre la música. Limpio, controlado, sin distracciones”.

En contraste, Madonna, considerada una de las artistas más influyentes del pop, defendía una propuesta completamente diferente. Con una trayectoria marcada por espectáculos visuales de gran impacto, la intérprete sostenía que un escenario del alcance de una final mundialista debía ofrecer una experiencia inolvidable para millones de espectadores.

Según el mismo reporte, la cantante consideraba que “un escenario tan masivo requiere algo de lo que la gente hable por años”. Asimismo, la fuente afirmó que “En su mente, una actuación en la final del Mundial debe ser inolvidable, no segura”.

El informe también señala que Madonna no estaba dispuesta a perder protagonismo dentro del espectáculo colectivo. De acuerdo con el testimonio recogido por el Daily Mail, “Respeta a Justin y quiere que el show sea un éxito enorme, pero no permitirá que se convierta en ‘El Show de Justin’”. Además, precisó que “Si siente que él lleva las cosas hacia un terreno demasiado seguro, no ha sido ni será tímida en hacer valer su posición”.

Las diferencias creativas convirtieron cada decisión del montaje en un proceso de negociación constante. Incluso una de las fuentes reconoció que “Encontrar el equilibrio entre el instinto de Madonna hacia el espectáculo y el deseo de Justin de mantenerse en lo básico ha sido el mayor desafío de toda la producción”, antes de concluir que “Será interesante ver quién termina obteniendo los resultados que busca”.

Además del elenco principal, el espectáculo contó con la participación del coro infantil Public School 22 Chorus, personajes de Plaza Sésamo y The Muppets, mientras que la FIFA presentó la producción como una celebración de alcance mundial. El evento fue organizado por Global Citizen, sin remuneración para los artistas, y el presidente del organismo, Gianni Infantino, destacó previamente que Coldplay “desempeñará un papel clave en transmitir un poderoso mensaje de unidad y esperanza a miles de millones de personas en todo el mundo”.