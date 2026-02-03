Michael Jackson: audios inéditos previos a su juicio salen a la luz y reabren debate de su legado

Se trata de material grabado en 1999 que permanecían inéditos y que ahora se integran como uno de los ejes centrales del relato audiovisual.

Más de veinte años después del proceso judicial que marcó uno de los capítulos más controvertidos de su carrera, nuevas grabaciones de audio de Michael Jackson han salido a la luz. El material forma parte de la serie documental Michael Jackson: The Trial, producida por Channel 4, cuyo estreno está programado para este miércoles 4 de febrero.

Las grabaciones corresponden a conversaciones privadas entre Michael Jackson y el rabino Shmuley Boteach, a quien el artista acudió en busca de orientación espiritual varios años antes del juicio que enfrentaría en 2005. A lo largo de los cuatro episodios de la serie, estos audios se combinan con material de archivo no visto anteriormente y con entrevistas a personas del entorno del cantante que no habían hablado públicamente hasta ahora.

Uno de los fragmentos que más atención ha generado incluye una declaración atribuida a Jackson en la que afirma: “Si me dijeras ahora mismo… Michael, nunca podrías volver a ver a otro niño… me mataría”.

Este extracto fue adelantado por The New York Post durante el fin de semana y posteriormente confirmado por Deadline, que indicó que el audio aparece en el segundo episodio del documental.

El tráiler oficial de Michael Jackson: The Trial, difundido la semana pasada, incorpora además otras frases registradas en esas conversaciones, entre ellas: “Los niños solo quieren tocarme y abrazarme” y “Los chicos terminan enamorándose de mi personalidad”.

Según Channel 4, estos fragmentos no se presentan de forma aislada, sino que funcionan como un recurso narrativo que atraviesa toda la serie.

La producción revisa en detalle el juicio celebrado en California en 2005, cuando Michael Jackson fue acusado de abusar sexualmente de Gavin Arvizo, quien tenía 13 años en el momento de los presuntos hechos ocurridos en el rancho Neverland. Durante el proceso judicial, Arvizo y su hermano declararon que el cantante les habría suministrado alcohol, mostrado material pornográfico y realizado conductas sexuales inapropiadas delante de ellos. Tras varios meses de audiencias, Jackson fue absuelto de todos los cargos en el verano de ese mismo año.

El documental busca ofrecer una visión amplia del caso, incorporando distintas perspectivas. Además de testimonios críticos y del uso de los audios inéditos, incluye entrevistas con personas cercanas al artista. En el tráiler, uno de los participantes, identificado como exabogado defensor, sostiene: “Todas las acusaciones contra Michael fueron una estafa”.

Los productores han señalado que el objetivo es presentar un análisis equilibrado del proceso judicial y del impacto mediático que rodeó al cantante durante esos años.

Michael Jackson: The Trial es una producción de Wonderhood Studios, compañía británica que ha desarrollado documentales centrados en figuras públicas envueltas en controversias, como el exdirector de MGM Giancarlo Parretti o el expresentador de la BBC Huw Edwards. La serie se suma a una extensa lista de producciones que, desde la muerte del artista en 2009, han examinado tanto su legado musical como las acusaciones que lo persiguieron.

Entre los trabajos más conocidos se encuentran Leaving Neverland y su secuela, dirigidos por Dan Reed y coproducidos por Channel 4 y HBO, centrados en los testimonios de dos hombres que afirmaron haber sido abusados sexualmente por Michael Jackson durante su infancia. Estas producciones reavivaron el debate público y generaron fuertes reacciones tanto de críticos como de defensores del artista.

En paralelo al estreno de esta nueva serie, la figura de Michael Jackson sigue siendo objeto de proyectos audiovisuales. El director Antoine Fuqua prepara el lanzamiento de la película biográfica Michael, protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del cantante. Asimismo, la BBC trabaja junto a la productora 72 Films en un documental provisionalmente titulado Legacy: Michael Jackson, que abordará su ascenso a la fama y las controversias que marcaron su trayectoria.

La difusión de estos audios inéditos vuelve a situar el nombre de Michael Jackson en el centro del debate público, subrayando la complejidad de un legado que continúa generando análisis, preguntas y posiciones encontradas más de dos décadas después.