¡Era un mujeriego reprimido! Guardaespaldas de Michael Jackson hace fuertes revelaciones

Matt Fiddes, uno de los guardaespaldas más cercanos de Michael Jackson reveló detalles de la vida amorosa del ‘rey del pop’, en los que puntualiza la conspiración de supuesto abuso a menores por parte del artista como una estrategia para dañar su imagen y acabar con su carrera en la industria musical.

El hombre hacía parte del escuadrón de seguridad que acompañaba al cantante a todos lados. Dijo que durante su permanencia trabajando para él pudo notar que era muy común verlo con mujeres y que su entorno laboral fue el encargado de hacer que no revelara que en realidad era un mujeriego, debido a que esto “podría hacer que sus fans femeninas disminuyeran”.

En entrevista del podcast Stripping Off With Matt Haycox, Fiddes dijo: “Michael Jackson era un verdadero mujeriego, pero fue reprimido de expresar o mostrar cualquier tipo de interés en las mujeres debido a su discográfica. Creían que no era bueno para su carrera y que, en última instancia, impactaría a sus fans femeninas”.

“Hicimos grandes esfuerzos para ocultar a sus novias y esposas del público. Fue lavado del cerebro por Motown para no ser visto con una chica porque si cantabas con una chica, su base de fans se habría ido”, añadió.

También mencionó que uno de los grandes errores de Michael Jackson fue confiar en Martin Bashir y trabajar con él: “Esperaban que lo ayudara, pero solo resaltó sus problemas con las mujeres. Si ves el documental, hay una parte donde fans femeninas le piden a Michael un abrazo, y él responde cálidamente, diciendo: ‘Les daré más que un abrazo’. Sin embargo, los comentarios de Bashir opacaron estos momentos para mantener la narrativa del programa”.

El guardaespaldas tocó uno de los temas más delicados por los que el nombre del cantante fue empañado y su reputación de abusador de niños tomó fuerza: “El tipo estaba interesado en mujeres. Si vas a ir tras alguien y derribarlos, abuso infantil, asesinato, violación, esas son las cosas. Y una vez que has sido acusado de eso, terminaste, ¿no? Michael nunca se recuperó de eso”.

Cabe añadir que años atrás Fiddes también dijo que Michael Jackson tuvo una relación a escondidas con Whitney Houston en 1991. “Whitney prácticamente se mudó al rancho de Michael y tuvieron un amorío como cualquier otra pareja joven. Pero Michael dijo después que siempre esperó que la relación fuera más lejos, y sé que soñaba con casarse con ella”.