¡Se tomó foto con las garzas! Ozzy Osbourne recordó cuando visitó la Presidencia de Panamá

El ícono del heavy metal y vocalista de la legendaria banda de rock Black Sabbath, Ozzy Osburne, recordó cuando estuvo de visita en la presidencia de la República de Panamá en 2011 previo a su concierto en el Figali Convention Center. El rockero hizo un recorrido por el Casco Antiguo y hasta se tomó fotos con las famosas garzas de la presidencia en su única visita al istmo centroamericano.

Han pasado más de 10 años desde que Ozzy Osbourne tocó por primera vez en Centroamérica. Fue el 19 de abril de 2011 cuando el Centro de Convenciones Figali se vistió de gala para recibir al "príncipe de las tinieblas" ante los más de 4 mil fanáticos que asistieron a un concierto histórico.

Esa noche el cantante británico brindó un espectáculo sin precedentes con una espectacular interpretación de sus más icónicas canciones como "Iron Man", "I don’t want to change the world", "Crazy train" y "Paranoid". Además, sorprendió al público con su eneregía e interacción en un show en donde hubo agua y hasta espuma.

Y justamente hoy que se cumplen 12 años de aquella visita, el cantante y compositor ha querido rendirle homenaje a Panamá recordando su paso por la presidencia de la república, donde hizo un recorrido por el salón amarillo y hasta se tomó fotos con las famosas garzas que en aquel momento aún habitaban el palacio presidencial.

April 19, 2011

Visiting the Heron Presidential Palace in the Republic Of Panama the afternoon before the concert at Figali Convention Center in Amador, Panama pic.twitter.com/yyUMTYMG3J — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) 19 de abril de 2023

Inmediatamente varios fanáticos que estuvieron en el concierto de 2011 le respondieron al cantante con mensajes de cariño y algunos le pidieron incluso que regresara.

"Unforgettable show! Panama needs more rock"; "OMG. PLEASE COME BACK 😍😍😍😍😍😍😍😍"; "And that was one hell of a concert back here in Panama. I had a blast!!"; "Amazing concert, I may add! Unforgettable!".

El Parkison y su estado de salud

Recientemente el cantante de 74 años fue fotografiado andando por las calles de Los Ángeles sin su bastón, un objeto que pasó a formar parte de su diario vivir desde que en 2020 revelara que padece de Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que lo ha tenido bajo observación médica.

Aunado a esto, la salud de Ozzy también se vio afectada tras sufrir un grave accidente en el que se dañó la columna vertebral, un hecho que ocurrió hace ya cuatro años.

En 2022, Osbourne dio un extenso reportaje para el diario británico Daily Star, y recordó su etapa de adicción a las drogas, algo que no pocos relacionaron con su diagnóstico de Parkinson. “Solía tragar puñados de tabletas de pastillas a la vez. Tomaba un trozo de madera y me golpeaba en la cabeza, para que me dieran una botella de pastillas para el dolor. Una vez tomé 10 tabletas de ácido y luego salí a caminar por el campo”, confesó el artista.

A lo largo de su carrera, Ozzy Osbourne ha vendido más de 100 millones de copias de sus discos tanto con Black Sabbath como en solitario. Ocupa la octava posición de la lista de los mejores vocalistas del metal según la revista Hit Parader. Posee una estrella en el Paseo de la Fama de Los Ángeles.

En 2008 le fue otorgado el premio «Leyenda Viviente» en la ceremonia del Classic Rock Roll of Honor. El galardón había sido entregado a músicos como Alice Cooper, Lemmy y Jimmy Page.