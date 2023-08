¡Se pasó! Britney Spears deja atónitos a sus fanáticos con su última publicación en Instagram

La imagen angelical que alguna vez mostró al mundo la otrora princesita del pop quedó enterrada en el pasado, especialmente después que la cantante recuperara su libertad tras más de 10 años bajo la tutela de su padre. Prueba de ello, es la enorme cantidad de titulares que ha generado Britney Spears por voluntad propia debido a su comportamiento.

Por un lado, hay quienes celebran que Britney Spears haga lo que le plazca después de pasar tanto tiempo "encerrada" en una jaula de cristal, mientras que otros se muestran preocupados por la estabilidad emocional de la cantante al comportarse de maneras extrañas.

De hecho, el último post de la cantante en su cuenta de Instagram ha dejado atónitos a sus más de 42 millones de seguidores, y es que sus fanáticos no daban crédito a la vista del último vídeo que publicó y que ya tiene medio millón de likes. Vestida con un bikini de animal print a juego con unas mangas y unas botas mosqueteras, y al ritmo de ‘Closer’, de Nine Inch Nails, la artista sorprendía con un sensual baile sobre un tubo de pole dance.

"Conseguí este tubo hace dos días y anoche fue mi primera vez en él", escribió Britney Spears en su cuenta de Instagram. Rápidamente, el video fue replicado por cientos de medios del entretenimiento y la cantante se llevó un sinnúmero de mensajes de apoyo, pero también algunos que criticaron su comportamiento.

"Se ve preciosa", "Qué sexy", "Britney Spears necesita mucha ayuda", "Britney es Britney. Ella no es mala, solo está dibujada de esa manera", "Puede hacer lo que quiera con su cuerpo, es su problema", fueron algunas opiniones.

Desde que recuperó su libertad y luego se casó con Sam Asghari, Britney Spears ha estado envuelta en una espiral de controversias y polémicas, especialmente por su conflictiva relación con sus hijos adolescentes, quienes le reprochan su actitud en redes sociales al publicar fotos y videos semidesnuda.

Britney Spears conoció la fama desde muy temprano. Con apenas 11 años ya se abría espacio en la pantalla chica al participar en el programa de televisión The Mickey Mouse Club en 1992. Con 16 años lanzó su álbum debut ...Baby One More Time, convirtiéndose en el disco más vendido de una solista adolescente.

Durante su primera década en la industria, Spears se convirtió en una figura prominente en la música pop y en la cultura popular. Sus primeros dos álbumes la establecieron como un icono pop y rompieron récords de ventas, mientras que canciones como «...Baby One More Time» y «Oops!... I Did It Again» se convirtieron en éxitos internacionales. Los especialistas la acreditaron como la principal fuerza impulsora detrás del renacimiento del pop adolescente a finales de la década de 1990 y la catalogaron como la mejor artista adolescente de todos los tiempos antes de cumplir los 20 años, por lo que la honorificaron con el título de la «Princesa del Pop». Sin embargo, décadas después de su época dorada llegarían sus momentos más bajos, que incluyeron el ingreso en un centro psiquiátrico, adicciones, escándalos e, incluso la pérdida de su propia tutela.

*Con información de www.vanitatis.elconfidencial.com y www.noticias.caracoltv.com*