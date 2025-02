Premios Grammy 2025 | Escándalos y momentos que marcaron la edición numero 67

La gala no solo se destacó por sus premios, sino por los momentos que marcaron la noche, desde los homenajes a Los Ángeles hasta las reacciones inolvidables de los artistas.

La noche comenzó con una emotiva apertura en la que John Legend, Sheryl Crow y Brad Paisley unieron sus voces para rendir un homenaje a Los Ángeles, en reconocimiento a la ciudad y a los héroes que lucharon contra los devastadores incendios forestales que arrasaron California. Esta presentación marcó un inicio conmovedor para una velada que estuvo cargada de emociones y tributos.

Los ganadores de la noche no se hicieron esperar, y una de las sorpresas más grandes fue la victoria de The Beatles en la categoría de Grabación del Año por su canción Now and Then. La banda británica hizo historia al ganar un Grammy más de cinco décadas después de su disolución, lo que resalta la atemporalidad de su legado.

Te puede interesar: La influencer Lele Pons revela el lado más desconocido de Shakira

Te puede interesar: 'Smooth Criminal': la escalofriante historia real detrás de Annie, la protagonista del clásico de Michael Jackson

Por su parte, Beyoncé no solo se llevó el galardón a Mejor Álbum de Música Country, sino que también rompió barreras al ganar el premio a Mejor Álbum de Country por Cowboy Carter. De esta manera, la artista se convirtió en la primera cantante afroamericana en llevarse este galardón desde que lo ganara Lauryn Hill en 1999. Este triunfo consagra a Beyoncé como una de las figuras más influyentes de la música moderna, fusionando géneros y llevando el arte musical a nuevos horizontes.

Los artistas latinos también brillaron con luz propia en la noche más importante de la música. Residente, quien continúa siendo un referente del rap y la música urbana, se llevó el premio al Mejor Álbum de Música Urbana con Las letras ya no importan, mientras que la banda venezolana Rawayana sorprendió al llevarse el Grammy al Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo con ¿Quién trae las cornetas?.

Una de las sorpresas de la noche fue Carin León, quien se consagró con su primer Grammy al ganar en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana por Boca Chueca, Vol. 1. Este triunfo le permitió alzar su voz como uno de los artistas más importantes de la música regional mexicana.

Las presentaciones en el escenario fueron otro de los aspectos que hicieron memorable la noche. Billie Eilish, acompañada por su hermano Finneas, interpretó uno de sus grandes éxitos, deslumbrando a la audiencia con su talento. Además, Lady Gaga y Bruno Mars subieron al escenario para ofrecer un espectáculo lleno de energía y emoción, mientras que Shakira se adueñó del escenario con su icónico sabor latino, poniendo a todos a bailar.

Sin embargo, la noche también estuvo marcada por momentos de controversia. La llegada de Kanye West y su pareja, Blanca Censori, causó revuelo debido al look provocador de Censori, quien apareció con un traje casi completamente desnudo. Pero el verdadero escándalo ocurrió cuando la pareja fue retirada del evento, ya que se presentó sin invitación, generando más comentarios sobre la actitud disruptiva del rapero y su nueva relación.

En la alfombra roja, J Balvin y su pareja, Valentina Ferrer, fueron uno de los dúos más observados, cautivando con su presencia y estilo. Otro de los momentos más comentados fue el de Taylor Swift y Margaret Qualley, quienes fueron captadas bailando juntas al ritmo de Birds of a Feather, desbordando energía y demostrando su amistad en plena premiación.

Una de las intervenciones más poderosas de la noche fue la de Chappell Roan, quien subió al escenario para aceptar el premio a Mejor Artista Nuevo. Durante su discurso de agradecimiento, la intérprete de Good Luck, Babe! aprovechó la oportunidad para hablar de los derechos de los artistas, exigiendo salarios dignos y acceso a atención médica por parte de las discográficas. “Me dije a mí misma que si alguna vez ganaba un Grammy, exigiría que las discográficas ofrecieran un salario digno y atención médica, especialmente a los artistas en desarrollo”, dijo, recibiendo un fuerte aplauso del público presente.