Ray J aparece en tarima con los ojos ensangrentados y un monitor en el pecho

Mientras sus fans expresan apoyo y preocupación, el cantante enfrenta uno de los capítulos más difíciles de su vida, marcado por la fragilidad de su salud y la urgencia de cambios profundos para intentar prolongar su tiempo.

El cantante estadounidense Ray J volvió a acaparar titulares tras presentarse en un concierto con los ojos visiblemente ensangrentados y un monitor cardíaco adherido al pecho, apenas semanas después de confirmar que atraviesa una delicada situación de salud.

Antes del espectáculo, el intérprete publicó un mensaje que encendió las alarmas entre sus seguidores: "¡Estoy poniendo mi vida en juego por este espectáculo!". La frase acompañaba un video previo al show, en el que ya se lo veía afectado físicamente.

La actuación tuvo lugar en Shreveport y formó parte de un especial romántico en el que también participaron Kelly Price y Bobby V. En imágenes difundidas posteriormente en la red social X, se observa a Ray J repartiendo rosas al público mientras canta su éxito “One Wish”. Sin embargo, lo que más impactó fue que llevaba gafas oscuras y que, al retirarlas parcialmente, podía apreciarse sangre descendiendo desde uno de sus ojos.

La escena se produjo poco después de que el propio artista revelara en redes sociales que su estado de salud es crítico. En enero, explicó en un video: "Quiero agradecer a todos por rezar por mí. Estuve en un hospital. Mi corazón solo late como al 25 por ciento, pero mientras me mantenga enfocado y en el camino correcto, todo estará bien".

Ese mismo mes, durante una transmisión en vivo en Instagram, fue aún más contundente: "2027 definitivamente es un cierre para mí". En esa intervención, aseguró que los médicos le comunicaron que no le queda mucho tiempo de vida y que su corazón se había vuelto “negro” como consecuencia del abuso de alcohol y drogas.

Te puede interesar: Bad Bunny y Cazzu se reencuentran con abrazo viral y nostalgia, los fans enloquecen

Te puede interesar: Marc Anthony y su respuesta viral en español en Las Vegas

¿Qué enfermedad padece Ray J?

Según lo que ha compartido públicamente, el cantante sufre una insuficiencia cardíaca grave, una condición en la que el corazón pierde capacidad para bombear sangre de manera eficiente. Cuando Ray J afirma que su corazón funciona “al 25 por ciento”, se refiere a una fracción de eyección extremadamente baja, indicador médico que mide cuánto volumen de sangre expulsa el ventrículo izquierdo en cada latido.

En términos clínicos, una fracción de eyección normal suele situarse entre el 55% y el 70%. Un 25% representa un nivel severamente comprometido y puede asociarse a síntomas como fatiga extrema, dificultad respiratoria, dolor en el pecho y riesgo elevado de complicaciones potencialmente mortales.

Además, el artista fue hospitalizado el 7 de enero en Las Vegas por neumonía severa y dolor cardíaco. No es la primera vez que enfrenta esta enfermedad respiratoria: en 2021 ya había sido ingresado por neumonía, lo que sugiere antecedentes pulmonares que pueden agravar aún más su condición cardiovascular.

El abuso prolongado de alcohol y drogas, como él mismo admitió, puede provocar miocardiopatía dilatada, un trastorno que debilita el músculo cardíaco y reduce su capacidad de bombeo. Sin tratamiento adecuado y cambios estrictos en el estilo de vida, el pronóstico puede ser reservado.

Nacido como William Ray Norwood Jr., Ray J tiene 45 años y es una figura reconocida del R&B de finales de los noventa y principios de los 2000. Alcanzó popularidad con temas como “One Wish” y ha desarrollado también una carrera como actor y empresario tecnológico.

Además, es hermano menor de la cantante Brandy Norwood y ha estado vinculado mediáticamente a diversas figuras del entretenimiento. A lo largo de su trayectoria ha combinado música, televisión y negocios, convirtiéndose en un personaje habitual de la cultura pop estadounidense.

La decisión de actuar pese a su delicado diagnóstico ha generado debate en redes sociales. Para algunos seguidores, su determinación refleja pasión por la música; para otros, supone un riesgo innecesario dada su condición.