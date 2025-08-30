¡Regresa a los escenarios! Ariana Grande anuncia las fechas de su esperada gira 'Eternal Sunshine' para 2026

La cantante estadounidense rompe el silencio tras casi seis años sin hacer una gira mundial y confirma fechas que tienen a sus fans en vilo.

Estados Unidos/Después de mantener a sus seguidores en vilo, Ariana Grande finalmente ha confirmado lo que todos esperaban: su regreso triunfal a los escenarios mundiales. La intérprete de "Thank U, Next" anunció oficialmente su gira "Eternal Sunshine Tour" a través de un póster que compartió en su cuenta oficial de Instagram, generando una avalancha de reacciones de fans alrededor del mundo.

"Nos vemos el próximo año", escribió la cantante en su publicación, acompañada de un diseño que revela todas las fechas confirmadas hasta el momento. Este anuncio marca un hito importante, dado que Grande no ha salido de gira desde 2019, cuando concluyó su exitosa "Sweetener World Tour".

La nueva gira llevará el nombre de su más reciente álbum, "Eternal Sunshine", y promete ser uno de los eventos musicales más esperados del 2026.

Fechas y ciudades confirmadas: De Oakland a Londres

El tour 'Eternal Sunshine' arrancará el 6 de junio de 2026 en Oakland, California, específicamente en el Oakland Arena, marcando el inicio de una serie de conciertos que recorrerá las principales ciudades de Norteamérica antes de cruzar el charco hacia Europa.

Fechas destacadas de la gira:

Costa Oeste:

6 y 9 de junio : Oakland, CA - Oakland Arena

: Oakland, CA - Oakland Arena 13 y 14 de junio : Los Ángeles, CA - Crypto.com Arena

: Los Ángeles, CA - Crypto.com Arena 17 y 19 de junio: Los Ángeles, CA - Kia Forum

Sur y Centro:

24 y 26 de junio : Austin, TX - Moody Center

: Austin, TX - Moody Center 30 de junio y 2 de julio : Sunrise, FL - Amerant Bank Arena

: Sunrise, FL - Amerant Bank Arena 6 y 8 de julio: Atlanta, GA - State Farm Arena

Costa Este:

12, 13, 16 y 18 de julio : Brooklyn, NY - Barclays Center

: Brooklyn, NY - Barclays Center 22 y 24 de julio: Boston, MA - TD Garden

Canadá:

28 y 30 de julio: Montreal, QC - Bell Centre

Medio Oeste:

3 y 5 de agosto: Chicago, IL - United Center

Gran final en Europa:

15, 16, 19, 20 y 23 de agosto: Londres, UK - The O2 Arena

Londres: El broche de oro con cinco shows épicos

La gira culminará de manera espectacular en el icónico The O2 Arena de Londres con nada menos que cinco conciertos programados para agosto. Esta decisión de cerrar el tour en la capital británica demuestra el cariño especial que Ariana tiene por sus fans europeos y promete ser una experiencia inolvidable.

Los seguidores de la cantante pueden anticipar un espectáculo visual y auditivo de primer nivel, donde seguramente interpretará tanto sus nuevos éxitos del 'Eternal Sunshine' como sus clásicos que han marcado toda una generación.

Con casi seis años de ausencia de los escenarios internacionales, esta gira representa no solo el regreso de una de las voces más poderosas del pop actual, sino también la oportunidad para que millones de fans finalmente puedan vivir la experiencia de ver a Ariana Grande en vivo.

Aunque aún no se han revelado los detalles sobre los precios de los boletos, se conoció que la preventa iniciará el próximo mes de septiembre, en la cual seguramente la demanda será masiva. Los fans ya están preparándose para lo que promete ser una de las preventas más competitivas del año.

¿Estás listo para el regreso de Ariana Grande? El 'Eternal Sunshine Tour' promete ser la gira del año y los fans ya están contando los días.