El regreso de Oasis reaviva el recuerdo de cuando Mánchester encendía el panorama músical de Inglaterra

Mánchester, Reino Unido/El regreso de los hermanos Noel y Liam Gallagher a su ciudad natal, Mánchester, este viernes con motivo de la gran gira de reunión de Oasis, revive los recuerdos de la época en que la ciudad industrial del noroeste de Inglaterra era el hogar de una efervescente creatividad musical.

Después de haber iniciado la gira en Cardiff (Gales), con dos conciertos la semana pasada, dieciséis años después de su separación, el emblemático grupo del Britpop se presenta en Mánchester, durante cinco noches con entradas agotadas, en Heaton Park.

"Claramente hay un renovado entusiasmo en la ciudad", observa Susan O'Shea, experta en música y profesora titular en la Universidad Metropolitana de Mánchester.

En los años 90, Mánchester estaba en la cúspide de su gloria cultural.

Oasis dominaba las ondas, sucediendo a leyendas de la ciudad como Joy Division y The Smiths.

"Estos grupos allanaron el camino para Oasis", recuerda Ed Glinert, creador de los recorridos guiados "Manchester Walks", dedicados a la historia musical de la ciudad.

Mítico concierto de los Sex Pistols

Delante de la entrada de la Free Trade Hall, Glinet cuenta la influencia decisiva que ejerció en aquellos grupos un concierto de los Sex Pistols, en 1976, en esa sala, hoy reconvertida en hotel y centro de conferencias.

"Miles de personas afirman haber asistido a ese concierto... pero en realidad solo había 42 en el público", bromea el guía.

Entre los asistentes estaban el cantante de The Smiths, Steven Patrick Morrissey, o Mark E. Smith (The Fall), además de miembros de Joy Division, grupo que luego se transformaría en New Order. Todos ellos contribuyeron al renombre musical de Mánchester.

Aunque la ciudad está actualmente agobiada por una ola de calor veraniega, el famoso mal tiempo fue un "factor muy importante" en este legado musical, afirma Ed Glinert.

"La mayor parte del año, el clima es oscuro, gris, frío, húmedo y ventoso. Eso se refleja en la música", dice Glinert.

A finales de los años 80, el mítico club The Hacienda impulsó a la ciudad hacia una nueva era, con la llegada del house y la escena rave.

Así nació el fenómeno "Madchester", un juego de palabras con 'Mad' (loco) y el nombre de la ciudad, impulsado por grupos como Happy Mondays y The Stone Roses, a quienes los hermanos Noel y Liam Gallagher han citado frecuentemente como inspiración.

"Los Stone Roses fueron realmente los primeros de la escena de Mánchester que influyeron en Oasis", considera Pete Howard, de 77 años, propietario de la tienda "Sifters", donde los hermanos Gallagher solían comprar sus discos.

"Mister sifter"

Inmortalizado en la canción Shakermaker, segundo sencillo de Oasis, con el nombre de "Mister Sifter", Howard sigue recibiendo hoy a seguidores de todo el mundo.

"Para nosotros, esto es una peregrinación. Es como conocer a una leyenda viva", confiesa Veronica Paolacci, una milanesa de 32 años, sobre el septuagenario.

La escena local sigue siendo dinámica. Susan O'Shea menciona a los grupos emergentes PINS y The Red Stains, a los raperos Aitch y Bugzy Malone, así como lugares como The Peer Hat o Gullivers.

Sin embargo, la fama internacional de Mánchester parece haberse atenuado. "Era mucho mayor cuando la Britpop era más popular", opina Dan Verberkel, un fan de esta música, ingeniero neerlandés de 38 años que ha venido para el concierto de Oasis.

Además de Mánchester, otras ciudades también han contribuido a forjar la identidad musical británica del siglo XX, como Birmingham, con el heavy metal, o Bristol, con el trip-hop.

Pero desde los años 2000, las cosas han cambiado. Según Ed Glinert, el auge de lo digital ha roto las dinámicas regionales.

"Hoy en día puedes producir música desde tu ordenador en tu habitación, sin que tenga ninguna conexión particular con el lugar donde vives", señala.