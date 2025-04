Rock en cifras, las pocas bandas que superaron los mil millones de streams

En un escenario musical dominado por superestrellas del pop como Taylor Swift o íconos del R&B/hip-hop como Drake, las bandas de rock enfrentan un desafío titánico: sobrevivir en la era del streaming. Según Billboard, aunque el rock sigue siendo uno de los géneros más grandes en Estados Unidos, su presencia en plataformas digitales palidece frente al dominio de otras corrientes musicales.

Durante el año 2024, solo Linkin Park logró una hazaña que parece reservada para unos pocos: alcanzar 2,25 mil millones de reproducciones anuales en Estados Unidos. Esta cifra convierte al grupo en la única banda de rock que superó los 2 mil millones de streams ese año, en un contexto en el que 51 artistas cruzaron ese umbral, pero prácticamente todos provenientes de otros géneros.

La cuota de mercado lo deja claro: mientras el R&B/hip-hop representa el 27,2% del consumo musical, el rock mantiene el segundo lugar, pero con una participación considerablemente menor. Y lo más preocupante para el género es que cuando se aíslan solo los lanzamientos recientes, la cuota del rock cae al 11,9%, una cifra que muestra cuán dependiente se ha vuelto el género de sus catálogos clásicos y no de nuevas producciones.

En contraste, artistas como Taylor Swift y Drake no solo dominan año tras año, sino que lo hacen con cifras descomunales: 10,74 mil millones y 9,2 mil millones de reproducciones anuales en promedio, respectivamente, entre 2020 y 2024.

A pesar de esta tendencia adversa, ocho bandas de rock lograron sostener el nivel y mantenerse por encima del hito simbólico del millón de streams anuales en los últimos cinco años.

Entre ellas, Imagine Dragons ha sido la gran excepción, superando los 2 mil millones de reproducciones en 2022 y 2023, consolidando su lugar como la banda de rock más exitosa del streaming moderno. The Beatles, a pesar de haber nacido en la era analógica, sorprendieron con un promedio de 1,91 mil millones de streams anuales, demostrando el poder de su legado. Queen, Coldplay, Maroon 5 y Twenty One Pilots también integran este grupo selecto que mantiene el pulso del rock en el entorno digital.

Para íconos como Led Zeppelin y Pink Floyd, el rendimiento en plataformas digitales ha sido sólido pero sin llegar al récord del billón. Zeppelin promedió 931 millones de reproducciones anuales, mientras que Pink Floyd alcanzó 844 millones. Aunque estas cifras son destacables, siguen por debajo de la marca que separa a los gigantes del streaming.

Otras bandas legendarias como Guns N’ Roses, Van Halen o Aerosmith rondan entre los 500 y 800 millones de reproducciones anuales, lo que evidencia una fidelidad de sus audiencias, aunque limitada frente a los artistas más escuchados de la actualidad.

Aunque el rock no domine las listas globales, eso no significa que el streaming no sea rentable. Según cálculos de Billboard, 300 millones de reproducciones generan cerca de 1,6 millones de dólares en ingresos por grabaciones maestras. Esto convierte al streaming en una fuente de ingresos fundamental para artistas de todos los géneros, incluidos aquellos que ya no encabezan las listas virales.

Si bien el rock no lidera en números brutos, su impacto cultural y su poder económico siguen siendo relevantes. La pregunta no es si el rock ha muerto, sino cómo se está transformando para adaptarse a los tiempos. Las cifras actuales reflejan más que una pérdida de popularidad: hablan de una transición hacia nuevas formas de consumo y de una lucha por renovar su identidad en un mercado cada vez más competitivo.