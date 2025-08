Rosalía levanta la voz y responde al diseñador que la vetó por no hablar sobre Gaza

La reconocida artista española ha emitido un mensaje contundente tras ser públicamente rechazada por el diseñador Miguel Adrover, quien se negó a vestirla al considerar que su silencio sobre el conflicto en Gaza era una forma de complicidad.

En una publicación que rápidamente se viralizó, el diseñador compartió en redes sociales la solicitud que recibió del equipo de la cantante para un diseño exclusivo y su negativa a colaborar, acompañada por una fuerte crítica: “El silencio es complicidad, y más aún cuando tienes un gran altavoz donde millones de personas te escuchan cuando cantas”.

A pesar de que Adrover aseguró que su rechazo no era personal, y que admiraba el talento de Rosalía, insistió en que figuras públicas como ella tienen una responsabilidad ética de manifestarse frente al genocidio que, según sus palabras, se está cometiendo contra el pueblo palestino. La polémica generó una ola de comentarios en redes sociales, dividiendo a seguidores, activistas y artistas en torno a la pregunta sobre si las celebridades están obligadas a pronunciarse sobre temas geopolíticos.

Rosalía responde a las críticas por no posicionarse contra el genocidio en Gaza:



"Que no diga nada en mi plataforma no significa

que no condene lo que está pasando" pic.twitter.com/KpQJSsLE32 — códigonuevo (@codigonuevo) July 31, 2025

Frente a la presión y las crecientes críticas, Rosalía decidió responder. En un comunicado publicado en sus historias de Instagram, la intérprete de “Motomami” expresó: “He seguido con gran tristeza lo que se ha venido diciendo estos días… aunque probablemente no siempre lo consiga, trato de aprender y mejorar”. La cantante rechazó la idea de que no publicar en redes equivalga a no tener una postura o a no condenar los hechos que ocurren en Gaza. “No publicar no significa no condenar lo que está pasando en Palestina”, subrayó, apelando al derecho a procesar y actuar de manera coherente con sus propios tiempos.

Rosalía también cuestionó el señalamiento entre artistas y figuras públicas, y dirigió la atención hacia quienes realmente tienen capacidad de acción: “Creo que el señalamiento debe dirigirse hacia arriba (quienes deciden y tienen poder de acción) y no entre nosotros. No veo cómo avergonzarnos los unos a los otros sea la mejor manera de seguir adelante en la lucha por la libertad de Palestina”.

En su declaración, la artista reconoció que el mundo actual nos expone a contradicciones constantes, y que nadie, ni siquiera ella, está exento de errores o dilemas. “Intento hacer lo correcto, probablemente no siempre lo consiga, pero en el proceso trato de aprender y mejorar”, afirmó. Su mensaje cerró con un gesto de solidaridad hacia quienes trabajan activamente en escenarios de conflicto: “Mi profundo respeto y agradecimiento a quienes dedican su vida a ayudar en esta causa y muchas otras: activistas, voluntarios, periodistas, ONG’s, cooperativas y otras personas valientes que hacen su trabajo en terreno”.

Este episodio ha abierto nuevamente el debate sobre la responsabilidad de las celebridades en contextos de violencia y derechos humanos. Algunos defienden que figuras con plataformas masivas tienen la obligación moral de tomar postura, mientras que otros argumentan que esa presión puede trivializar conflictos complejos o instrumentalizar el activismo con fines mediáticos.

Cabe señalar que, coincidentemente, Miguel Adrover acaba de lanzar un documental titulado The Designer is Dead, producido por C. Tangana, lo que ha llevado a ciertos sectores a sospechar que esta polémica también podría estar conectada con intereses de promoción personal.

Rosalía, por su parte, ha decidido mantenerse firme en su enfoque introspectivo y empático, defendiendo el derecho a procesar el dolor del mundo desde el respeto, la reflexión y la acción responsable. Su respuesta no solo visibiliza su postura, sino que también cuestiona los mecanismos de cancelación entre artistas en redes sociales y propone un enfoque más profundo sobre la verdadera rendición de cuentas.