¡Es oficial! Selena Gomez se casa en septiembre, descubra los detalles de la boda del año

Selena Gomez y Benny Blanco sellarán su historia de amor con una boda exclusiva que tendrá lugar en septiembre de 2025 en Montecito, California, una localidad conocida por ser refugio de celebridades y grandes fortunas. La celebración, que se extenderá durante dos días, reunirá a un selecto grupo de amigos y familiares en un evento que promete ser elegante, privado y muy emocional.

Según confirmó el Daily Mail a través de fuentes cercanas a la pareja, las invitaciones ya han sido enviadas y los asistentes han recibido instrucciones claras: preparar maletas para un fin de semana completo. La discreción es una prioridad, pero eso no ha impedido que algunos detalles empiecen a filtrarse.

“La boda de Selena y Benny será un evento de dos días en Montecito, en septiembre”, reveló una fuente al medio británico, indicando que todo ha sido planeado para garantizar la privacidad de los novios y el confort de sus invitados.

Aunque el enlace será un acto íntimo, la lista de invitados no pasa desapercibida. Selena Gomez, una de las figuras más queridas de la industria del entretenimiento, contará con la presencia de algunos de sus amigos más cercanos, entre ellos Taylor Swift y su actual pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

“Selena no está organizando la boda en función de Taylor, pero quiere que asista, y le encantaría que viniera con Travis”, dijo una fuente al Daily Mail.

La amistad entre Gomez y Swift, que ya supera los 15 años, es una de las más sólidas del espectáculo. Su reciente encuentro en el icónico Monkey Bar de Manhattan, coincidiendo con el anuncio de Swift sobre la recompra de sus masters por 360 millones de dólares, reavivó la atención sobre su vínculo.

Te puede interesar: Jennifer López se libera y estrena canción dedicada a su ruptura con Ben Affleck

Te puede interesar: ¡Increíble! Roban música inédita y archivos confidenciales de Beyoncé antes de su show

Otros invitados notables incluyen a Steve Martin y Martin Short, compañeros de reparto de Selena en la exitosa serie Only Murders in the Building, así como figuras de la industria musical vinculadas a Benny Blanco.

La historia de amor entre Selena Gomez y Benny Blanco, nombre artístico del productor Benjamin Joseph Levin, se hizo pública en diciembre de 2023, pero su romance venía gestándose desde al menos seis meses antes. La confirmación oficial fue discreta, pero contundente, y desde entonces, la pareja se ha mantenido unida pese a las agendas cargadas y los reflectores constantes.

En diciembre de 2024, Benny Blanco dio un paso más al proponerle matrimonio a Selena con un anillo valuado en un millón de dólares. “Selena le encanta estar comprometida, pero siempre ha soñado con casarse”, explicó una fuente cercana.

Aunque la organización del evento ha sido lenta debido a los compromisos profesionales de ambos, la pareja optó por una fecha estratégica: finales del verano. El objetivo era evitar el frenesí del otoño y el invierno, cuando la actriz y cantante se verá envuelta en múltiples estrenos, galas y premiaciones.

“A finales de año, la cosa se complica, no solo para ellos, sino también para todos los que quieren asistir”, explicó otra fuente al Daily Mail. Actualmente, Selena se encuentra en pleno rodaje de la quinta temporada de Only Murders in the Building, cuya llegada a plataformas de streaming está prevista para la segunda mitad del año. Mientras tanto, Benny Blanco continúa produciendo y colaborando con algunos de los artistas más relevantes del momento.