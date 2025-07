Selena Gomez prohíbe el pastel en su boda con Benny Blanco ¿Por qué?

Selena Gomez ha dejado claro que su boda con Benny Blanco no será nada convencional. Aunque todavía no han definido todos los detalles del evento, la cantante y actriz de 33 años ya sabe con certeza qué no quiere ver en su gran día: un pastel de bodas tradicional.

“Cuando llegue ese día, sé que no quiero un pastel grande”, confesó entre risas durante una entrevista exclusiva para Rare Beauty, la marca de cosméticos que ella misma fundó. Lejos de las clásicas torres de bizcocho, Selena tiene en mente una versión mucho más íntima: “Creo que querría uno mini solo para nosotros, que podamos congelar”.

Pero fue su elección de postre la que realmente sorprendió. Nada de macarons, mousse o pasteles de lujo. Selena quiere algo que le recuerde a casa: “Mi postre preferido serían galletas con salsa. Las de mi Nana. Eso me suena a postre”, aseguró, dejando en evidencia el valor emocional y familiar que tendrá la celebración.

Aunque la pareja aún no ha iniciado la planeación formal, el amor y el entusiasmo no faltan. “Ella me hace querer acurrucarme, ver cosas, comer y simplemente pasar el mejor rato”, dijo Benny Blanco, su prometido de 37 años, durante una entrevista reciente en el pódcast Therapuss with Jake Shane. “Creo que será algo tranquilo”, adelantó sobre la ceremonia.

La razón por la cual los preparativos han tardado es sencilla: sus agendas están a tope. Blanco explicó que entre grabaciones, promociones y el rodaje de Only Murders in the Building, no han tenido tiempo de sentarse a planear. “Después de todo eso, ella se fue a filmar su serie, luego regresó y pasamos una semana juntos. Después vino más promoción y ahora estoy escribiendo otro libro”, contó. Aun así, confía en que este verano encontrarán el momento para decidir: “OK, ¿qué vamos a hacer?”.

Lo cierto es que, según fuentes cercanas al Daily Mail, la boda ya tiene fecha y lugar: será en septiembre, en la exclusiva localidad de Montecito, en Santa Bárbara, California. El evento durará dos días y será extremadamente privado, reservado solo para familiares y amigos más cercanos. Las invitaciones ya fueron enviadas y los asistentes han sido instruidos para llevar equipaje de fin de semana, lo que anticipa una celebración íntima, pero extensa.

Aunque los detalles aún son secretos, hay fuertes rumores de que Taylor Swift y su pareja, el jugador de la NFL Travis Kelce, estarán entre los invitados. Esto refuerza la idea de que, aunque privada, la boda contará con una presencia de alto perfil.

La comida, sin embargo, será la verdadera protagonista. Benny Blanco ya ha demostrado que conquistar el corazón de Selena pasa por la cocina. En 2024, le preparó una cita temática para San Valentín con todos sus antojos: “Le compré Taco Bell, le hice nachos como en el cine, encontré sus pepinillos favoritos de Texas y los freí. Luego tenía todos sus dulces y Hot Cheetos”, reveló en una entrevista con People.

Incluso compartió un consejo infalible para el amor: “Aunque seas malísimo, [a tu pareja] le va a gustar porque lo hiciste tú. Pregunta qué quiere comer. No cocines lo que tú quieres comer. Si no sabes hacerlo, apréndelo”.

Entre galletas con salsa, vestidos sin pastel y momentos caseros llenos de sabor, la boda de Selena Gomez y Benny Blanco promete ser una celebración tan auténtica como su historia de amor.