¡Shakira estrena Acróstico! La canción más emotiva de su vida dedicada a sus hijos

¡Después de la tormenta finalmente viene la calma! Esa parece ser la premisa de Shakira luego de mudarse a Miami junto a sus hijos y dejar atrás toda la pesadilla que vivió el último año en Barcelona tras el escándalo de separación con Gerard Piqué. Después de tres canciones en las que soltó su furia contra el exfutbolista y su infidelidad, ahora la colombiana estrena una de las canciones más emotiva de su carrera.

Desde teorías sobre mermeladas, un juicio por fraude fiscal con Hacienda, tiraderas que se convirtieron en un hit mundial, una mudanza y la popularidad que parece tener la cantante entre los famosos en Miami, además del enorme éxito que está cosechando en su carrera, todo esto en menos de un año, es por lo que ha pasado Sakira.

En esta oportunidad en cambio, la barranquillera vuelve a la palestra pública con el estreno de su nuevo tema musical en el cual, contrario a lo que se creía, la cantautora se aleja de temas en donde se haga alusión a su expareja y vuelve a sus raíces, presentándonos una balada llena de sentimiento que lleva por título “Acrónimo” y es dedicada a sus dos hijos Milán y Sasha.

En la canción, la cantante desglosa el nombre de sus hijos para componer la letra y fue lanzada en conjunto con el video musical en donde se nos muestra mediante imágenes animadas un ave construyendo un nido en el que más tarde deposita dos huevecillos y e intenta protegerlos de las inclemencias del tiempo y termina con el nacimiento de los polluelos, a los que alimenta, enseña a volar y acompaña a cruzar el cielo con aleteos seguros y libres.

En la letra llamó la atención como en una parte en donde habla sobre lo difícil que fue para la cantante afrontar la separación, desde el nombre de Milán se forma la estrofa:

Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba.

Intenté que no me veas llorar que no veas mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar”.

Mientras que en la estrofa en la cual aparece el nombre del mayor de sus hijos se habla sobre el perdón y fortaleza a partir del nombre Sasha:

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas”

El tema es lanzado justo en la antesala de la separación que la cantante de “Monotonía” tendrá de sus hijos por más de cuatro meses a fin de cumplir el acuerdo establecido con Piqué, en donde se establece que el español tiene derecho de pasar 10 días al mes con sus hijos y la totalidad de los 3 periodos de vacaciones que rigen en Estados Unidos, mas allá de Navidad y las vacaciones de verano.