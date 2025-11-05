Shakira hace historia: Billboard la nombra la artista latina más taquillera

La barranquillera acaba de reafirmar su posición como una de las figuras más influyentes y poderosas de la música mundial.

La artista colombiana Shakira fue reconocida por Billboard como la artista latina más taquillera de la historia, gracias al extraordinario desempeño de su gira Las Mujeres Ya No Lloran, que ha roto récords y marcado un antes y un después para las mujeres en la música latina y global.

El equipo de la barranquillera anunció el reconocimiento en un comunicado oficial, confirmando además que la intérprete recibió el prestigioso premio “Global Touring Icon” entregado por la reconocida revista estadounidense. Este galardón no solo celebra las cifras alcanzadas, sino también la influencia cultural y el legado que la cantante ha construido a lo largo de más de tres décadas de carrera.

Hasta el momento, 64 de los 82 conciertos programados para la gira han generado más de 327,4 millones de dólares en ventas y han movilizado a más de 2,5 millones de espectadores. Con estos números, Shakira no solo impone un nuevo récord como la gira latina más taquillera realizada por una mujer, sino que se posiciona firmemente entre los tours más importantes del mundo en 2024 y 2025.

El comunicado también detalla que Las Mujeres Ya No Lloran es “la segunda gira latina más taquillera en general, con proyecciones que indican que podría alcanzar el primer puesto al cierre de las fechas de diciembre”. Este dato consolida el fenómeno que representa Shakira en el mercado global, capaz de competir y superar cifras logradas por las giras más grandes de la industria.

Entre los logros más impresionantes destacan las doce presentaciones consecutivas en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, una hazaña inédita. Ninguna otra gira había alcanzado ese número de fechas seguidas en este recinto.

Cada noche, la artista logró convocar a 65.000 asistentes, sumando 780.000 espectadores solo en ese tramo del tour. Estos números no solo confirman la fidelidad de su audiencia, sino también el impacto intergeneracional y multicultural de su música.

Lanzada en abril de 2024 como extensión del álbum homónimo, la gira Las Mujeres Ya No Lloran lleva el nombre del disco que marcó el regreso triunfal de Shakira a la escena musical global. El proyecto alcanzó el puesto número 1 en Billboard Top Latin Albums y Latin Pop Albums, impulsado por éxitos virales, colaboraciones estratégicas y un mensaje de empoderamiento que resonó alrededor del mundo.

El tour concluirá en diciembre de este año en Florida, Estados Unidos, cerrando un capítulo monumental que ha redefinido el estándar de lo que una mujer latina puede lograr en la industria del entretenimiento.

Shakira no solo rompe récords; los redefine. Su capacidad para trascender idiomas, generaciones y geografías la ubica en una categoría propia dentro del pop global. El reconocimiento de Billboard como “Global Touring Icon” certifica que la colombiana no es solo una estrella de ventas, sino una figura cultural que continúa expandiendo los límites de la representación latina en el mundo del espectáculo.

Desde los escenarios hasta las listas de éxitos, pasando por impacto social y presencia digital, Shakira confirma que su influencia sigue creciendo. Con este nuevo logro, la artista reafirma que está en la cima y que su reinado está lejos de terminar.