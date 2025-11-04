Jennifer Aniston oficializa su relación con Jim Curtis con fotografía romántica

La actriz ha confirmado públicamente su relación con el autor y terapeuta estadounidense Jim Curtis , consolidando uno de los romances más comentados de los últimos meses en Hollywood.

Tras numerosos rumores y apariciones públicas que despertaron especulaciones, la actriz Jennifer Aniston utilizó su cuenta de Instagram el 2 de noviembre para compartir la primera fotografía junto a su pareja, gesto que funcionó como anuncio oficial.

En la imagen, Aniston aparece abrazando cariñosamente a Jim Curtis, quien sonríe ante la cámara. La intérprete acompañó la publicación con el mensaje: “Happy birthday my love”, añadiendo el término “Cherished” y un corazón. En español, la dedicatoria se traduce como “Feliz cumpleaños, mi amor” y “Apreciado”, confirmando la relación tras meses de discreción.

El vínculo sentimental tomó fuerza en julio, cuando ambos fueron vistos navegando en un yate. Desde entonces, comenzaron a asistir juntos a diversos eventos, incluida la premiere de la cuarta temporada de The Morning Show en septiembre. De acuerdo con People, también compartieron cenas con figuras cercanas a la actriz, como Jason Bateman y Amanda Anka, además de encuentros en restaurantes de Malibú junto a Courteney Cox y Johnny McDaid.

Según una fuente consultada por People, la relación nació de una amistad previa: Aniston ya había leído el libro de Curtis y estaba familiarizada con su trabajo antes de que la conexión evolucionara. El experto en bienestar acumula dos décadas de experiencia en el ámbito del desarrollo personal. En su sitio web, afirma dedicarse a “acompañar a las personas para alcanzar su potencial pleno”.

Una persona cercana a la pareja reveló al mismo medio que Curtis ha influido positivamente en el estilo de vida de la actriz: “Jim la ha ayudado a mirar hacia adentro y reducir un poco el ritmo”, señalando que la intérprete suele equilibrar múltiples proyectos simultáneamente y mantener una agenda exigente. La misma fuente añadió que Curtis “valora y se siente orgulloso de todo lo que ha construido” Aniston.

Otra voz allegada a la actriz destacó un aspecto emocional: “Ella puede ser muy autocrítica. Jim la apoya de una forma que es novedosa para ella”. Ese apoyo, según esta versión, representa un componente clave en la relación.

Aunque mantiene un perfil reservado respecto a su vida amorosa, Aniston se refirió brevemente a Curtis en una conversación con Entertainment Tonight en septiembre, donde lo describió como “un hombre realmente especial”, evitando profundizar en más detalles.

Más allá de su romance, la actriz también ha dado de qué hablar por declaraciones recientes relacionadas con la maternidad y su historia personal. En el pódcast Armchair Expert, abordó su decisión de no optar por la adopción cuando buscaba tener hijos: “Cuando la gente dice: ‘Pero puedes adoptar’, no quiero adoptar. Quiero mi propio ADN en una pequeña persona. Esa es la única manera: egoísta o no, lo que sea, eso es lo que he querido”, explicó.

Te puede interesar: ¿Qué haría El Vaticano si un ser de otro planeta solicitara ser incorporado al catolicismo?

Te puede interesar: De criminal a estrella mundial: así renació Jeremy Meeks, el 'preso más sexy del mundo'

La intérprete reconoció que algunos podrían juzgar esa postura, pero reafirmó que nunca lamentó su decisión. “Llega un punto en que está fuera de mi control. Literalmente no hay nada que pueda hacer al respecto”, confesó, refiriéndose al momento en que comprendió que no lograría un embarazo. “Es muy emotivo, especialmente cuando llega el momento en que te dicen: ‘Eso es todo’”.

En entrevista con Harper’s Bazaar UK, Aniston abordó la presión mediática por no haber sido madre y desmintió rumores que vinculaban su divorcio con Brad Pitt a su decisión sobre formar una familia, calificando esas versiones como “una mentira absoluta”. También expresó que, aunque el escrutinio fue intenso, hoy le resta importancia: “La noticia es tan rápida, que simplemente desaparece”, reflexionó.

En conversación con Allure en 2022, compartió una mirada introspectiva y pacífica sobre su trayectoria personal: “Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiese dicho: ‘congela tus óvulos. Hazte ese favor’… Pero no tengo ningún arrepentimiento”.

Con la confirmación de su relación con Jim Curtis y una actitud cada vez más abierta respecto a sus decisiones personales, Jennifer Aniston atraviesa un capítulo vital marcado por el bienestar, la estabilidad emocional y la autenticidad. Su mensaje parece contundente: el amor propio y las elecciones conscientes pueden convivir con el romance y la plenitud, incluso bajo la luz intensa de Hollywood.