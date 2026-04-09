Shakira impone límites digitales a sus hijos y defiende una crianza sin redes sociales

La cantante colombiana volvió a generar conversación pública tras revelar detalles íntimos sobre la educación de sus hijos, especialmente en lo relacionado con el uso de la tecnología.

En una reciente entrevista televisiva, Shakira dejó clara su postura frente a las pantallas y las redes sociales, apostando por una crianza enfocada en la estabilidad emocional, la autenticidad y el desarrollo personal lejos del entorno digital.

Durante la conversación, la barranquillera explicó que en su hogar existen normas estrictas sobre el acceso a dispositivos electrónicos. “Mis hijos no tienen teléfono, solo un iPad bajo supervisión y únicamente los sábados por la mañana, durante una hora”, afirmó. Esta medida, según explicó, responde a su preocupación por los efectos que la exposición temprana a la tecnología puede tener en los menores.

La artista también detalló que ha restringido completamente el acceso a plataformas como YouTube, con el objetivo de evitar que sus hijos se enfrenten a contenidos inapropiados o a dinámicas sociales que puedan afectar su autoestima. Para Shakira, el problema no es solo el tiempo frente a la pantalla, sino el tipo de mensajes que circulan en internet y cómo estos pueden influir en la percepción de la realidad.

En ese sentido, fue contundente al afirmar: “la verdad no está ahí”, haciendo referencia a las redes sociales y al contenido digital que muchas veces presenta versiones distorsionadas de la vida. La cantante considera fundamental que sus hijos crezcan con una visión crítica y no dependan de la validación externa que suelen ofrecer estas plataformas.

La postura de la intérprete se enmarca en una reflexión más amplia sobre los desafíos de criar hijos en la era digital. “Vivimos en una era loca en la que todos aparentan ser felices y no se habla del sufrimiento ni del fracaso”, expresó, subrayando la importancia de enseñar a los niños a aceptar las dificultades como parte natural de la vida. En su opinión, evitar el error o el fracaso limita el crecimiento personal y emocional.

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Más allá del tema tecnológico, Shakira enfatizó que su enfoque educativo está basado en valores como la honestidad, la coherencia y la construcción de vínculos reales. En este contexto, resaltó una idea que transmite constantemente a sus hijos: “ser un verdadero hombre es tener palabra”, destacando la importancia de la integridad personal por encima de cualquier otra cualidad.

La artista también compartió que, durante los primeros años de vida de sus hijos, tomó la decisión de priorizar la maternidad sobre su carrera profesional. “Perdí muchas oportunidades por mis hijos, pero no me arrepiento”, aseguró, reafirmando su convicción de que el tiempo dedicado a la crianza es invaluable.

Otro de los aspectos que abordó fue su preocupación por el sistema educativo actual, el cual, según su visión, presenta fallas importantes. Considera que el énfasis excesivo en las calificaciones y el éxito académico puede ser contraproducente, ya que deja de lado habilidades esenciales como la creatividad, la curiosidad y la capacidad de aprender de los errores.

En paralelo, la cantante reflexionó sobre la presión que enfrentan las mujeres y niñas en la actualidad, especialmente en un entorno dominado por las redes sociales. En este contexto, defendió la importancia de fomentar la solidaridad y el apoyo mutuo en lugar de la competencia. “El amor propio y el amor a la manada son los mandamientos que intento transmitir”, explicó, resumiendo su filosofía de vida y crianza.

Finalmente, Shakira insistió en que uno de los aprendizajes más importantes que busca inculcar es la resiliencia. “La vida está más llena de ‘no’ que de ‘sí’”, afirmó, destacando que aprender a manejar la frustración es clave para el desarrollo de personas fuertes y seguras.

Con estas declaraciones, la artista no solo expone su faceta más personal como madre, sino que también abre el debate sobre el impacto de la tecnología en la infancia y la necesidad de replantear las formas de crianza en un mundo cada vez más digitalizado.