Shakira y Karol G confirman colaboración llamada TQG, ¿Qué significa?

Estados Unidos/Shakira y Karol G, las dos artistas colombianas más famosas del momento hicieron oficial su colaboración con un nuevo tema musical denominado TQG.

La información fue confirmada por la misma Karol G en una entrevista concedida al diario The New York Times.

Carolina Giraldo, nombre real de la artista de 32 años, también conocida como “La Bichota” se está preparando para el lanzamiento de su nuevo álbum “Mañana será bonito”.

TQG es el acrónimo de “Te quedó grande”, dijo G en entrevista al medio norteamericano. “Karol G le envió la letra de la canción Te quedó grande a Shakira y, según expresó a The New York Times, “Ella dijo ‘Dios mío, gracias. Esas letras son perfectamente cómo me siento en este momento’”. Las letras TQG fueron completadas en conjunto por las artistas colombianas y terminó convirtiéndose en una balada en tono menor, claramente con inclinación al género urbano, que habla de la hermandad entre las mujeres”, dijo la “La Bichota”.

Shakira aparece en San Valentín

La colombiana Shakira encendió las redes sociales este 14 de febrero en el día del amor y la amistad, tras publicar un video en su cuenta de Instagram. ¿De qué trata?

La artista que no ha dejado de generar comidilla en las redes sociales publicó un video trapeando su cocina mientras cantaba la canción Kill Bill, compuesta por la norteamericana SZA en diciembre del 2022.

Dicha canción es la historia de una mujer que está herida por haber perdido su pareja, pero sufre más porque le toca ver como es feliz su antiguo amor con su nueva conquista.

La publicación que ya supera el millón de interacciones abrió un candente debate sobre si la canción es una indirecta para Gerard Piqué y su actual pareja Clara Chía.

Los mensajes contra Piqué ya son frecuentes por parte de Shakira, luego de la separación tras 12 años de relación. Music Sessions 53 con Bizarrap explotó a YouTube en menos de 24 horas de su estreno.

La colombiana comienza la sesión diciendo: “Perdón cogí otro avión / aquí no vuelvo no quiero otra decepción / tanto que te la dabas de campeón / y cuando te necesitaba fuiste tú peor versión”.

En la canción Shakira dice que “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Además, agrega: “Entendí que no es culpa mía que te critiquen / Yo solo hago música, perdón que te sal…pique“.