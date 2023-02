El video de Skakira que encendió las redes el día de San Valentín

Estados Unidos/La colombiana Shakira encendió las redes sociales este 14 de febrero en el día del amor y la amistad, tras publicar un video en su cuenta de Instagram. ¿De qué trata?

La artista que no ha dejado de generar comidilla en las redes sociales publicó un video trapeando su cocina mientras cantaba la canción Kill Bill, compuesta por la norteamericana SZA en diciembre del 2022.

Dicha canción es la historia de una mujer que está herida por haber perdido su pareja, pero sufre más porque le toca ver como es feliz su antiguo amor con su nueva conquista.

La publicación que ya supera el millón de interacciones abrió un candente debate sobre si la canción es una indirecta para Gerard Piqué y su actual pareja Clara Chía.

Los mensajes contra Piqué ya son frecuentes por parte de Shakira, luego de la separación tras 12 años de relación. Music Sessions 53 con Bizarrap explotó a YouTube en menos de 24 horas de su estreno.

La colombiana comienza la sesión diciendo: “Perdón cogí otro avión / aquí no vuelvo no quiero otra decepción / tanto que te la dabas de campeón / y cuando te necesitaba fuiste tú peor versión”.

En la canción Shakira dice que “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Además, agrega: “Entendí que no es culpa mía que te critiquen / Yo solo hago música, perdón que te sal…pique“.

¿Qué dice la canción Kill Bill de SZA?

Sigo siendo tu fan a pesar de haber estado resentida

Odio verte con alguna otra chica, sé que estás feliz

Odio verte feliz si no soy yo la razón

Soy tan madura, soy tan madura, soy tan madura

Que me conseguí un terapeuta para decirme que hay otros hombres

No quiero a ninguno, solo te quiero a ti

Si yo no puedo tenerte, nadie debería

Tal vez, tal vez yo mate a mi ex, no es la mejor idea

Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué hasta aquí?

Tal vez yo mate a mi ex, aunque todavía lo amo

Prefiero estar en la cárcel que sola

Tengo la sensación de que es una causa perdida

Tengo la sensación de que realmente la amas

Este mensaje será una prueba, el mensaje es una prueba

Intento resolver esto contigo, sin asesinatos, sin crímenes pasionales

Pero, maldita sea, estabas fuera de mi alcance

Estabas en el mercado con tu frutita perfecta

Ahora estoy admirada, a ver hasta dónde llega mi paciencia

Ahora que estás boca abajo, me tienes cantando sobre eso

Soy tan madura, soy tan madura, soy tan madura

Que me conseguí un terapeuta para decirme que hay otros hombres

No quiero a ninguno, solo te quiero a ti

Si yo no puedo tenerte, nadie lo hará

Yo, yo, yo tal vez mate a mi ex, no es la mejor idea

Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué hasta aquí?

Tal vez yo mate a mi ex, aunque todavía lo amo

Prefiero estar en la cárcel que sola

Lo hice todo por amor (amor)

Lo hice todo sin drogas (drogas)

Lo hice todo sobria

Lo hice todo por nosotros, oh

Lo hice todo por amor (amor)

Lo hice todo sin drogas (drogas)

Lo hice todo sobria

¿No sabes que lo hice todo por nosotros?

Oh, acabo de matar a mi ex, no es la mejor idea (idea)

Maté a su novia a continuación, ¿cómo llegué hasta aquí?

Acabo de matar a mi ex, aunque todavía lo amo (lo hago)

Prefiero estar en el infierno que sola.

¿Quién es SZA?

SZA (cuyo nombre real es Solána Imani Rowe) es una cantante y compositora estadounidense. Nació el 8 de noviembre de 1989 en St. Louis, Missouri, y creció en Maplewood, Nueva Jersey. Su estilo musical combina elementos de R&B, soul, hip-hop y jazz.

SZA comenzó a hacer música a mediados de la década de 2010 y lanzó su primer EP, "See.SZA.Run", en 2012. Ganó fama después de firmar con el sello discográfico Top Dawg Entertainment y lanzar su álbum debut, "Ctrl", en 2017. "Ctrl" recibió elogios de la crítica y fue nominado a varios premios, incluyendo el Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana Contemporánea.

Entre los éxitos más conocidos de SZA se incluyen "Love Galore", "The Weekend" y "All the Stars" (esta última una colaboración con Kendrick Lamar para la banda sonora de la película "Black Panther"). SZA también ha colaborado con otros artistas, como Travis Scott, Cardi B, Rihanna y Justin Timberlake.