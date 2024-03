Esta fue la suma millonaria que cobró Rihanna por dar concierto al hijo más rico de Asia

La familia Ambani, es conocida como una de las más prominentes de Asia, por lo que el deseo de llevar a Rihanna a darles un concierto privado no fue para nada difícil de cumplir. Aun así, cuando los fans y seguidores de la cantante se enteraron de la fortuna que la artista cobró por dar un concierto privado en la preboda del hijo de la familia, comprendieron mucho más el potencial millonario de uno de los hombres más ricos del mundo.

Sucedió este fin de semana en la India, en donde Mukesh Ambani, quien trabaja en Reliance Industries, una empresa que se dedica a los petroquímicos, gas, telecomunicaciones, comercio minorista, servicios financieros y actualmente tiene un patrimonio de 117 mil millones de dólares, según informó en su momento la revista Forbes, le dio a su hijo menor un increíble regalo de preboda.

Anant Ambani hizo una fiesta preboda, a la que asistieron celebridades y magnates de todo tipo de industrias, como Mark Zuckerberg, Bill Gates, Ivanka Trump y actores famosos de Hollywood.

Su futura esposa Radhika Merchant, de 29 años y Ambani, celebrarán su matrimonio en julio, no sin antes brindar una preboda por todo lo alto, 100 chefs que sirvieron más de 500 platos de comida, y la asistencia de Rihanna como espectáculo central, acompañada de bailarines, luces y efectos especiales como en uno de sus conciertos.

La artista obtuvo por su prestación del servicio aproximadamente 6 millones de dólares, de acuerdo con la información suministrada por TMZ.

La cantante de Barbados estuvo cantando 17 canciones en total, entre las que resaltó cada uno de sus éxitos, como lo fueron ‘We found the love’ y ‘Bitch better have my money’. Finalizó el show y le entregaron una caja con la palabra impresa “Gracias” en la que al parecer irían varios regalos de la familia para ella.

Aun así, en las redes sociales los internautas estipulan que el pago tuvo que ser más grande, dada la duración de la presentación de la artista, por lo que esa cifra podría rondar los 9 millones de dólares. Cabe añadir, que la familia Ambani ya ha contratado exclusividad de artistas en presentaciones para ellos, como lo hizo con Beyonce y Chris Martin de Coldplay, entre otros.