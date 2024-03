De limpia pisos a estrella de rock | La extraordinaria vida de Bon Jovi

Uno de los artistas de rock más aclamados a nivel internacional esta cumplió 62 años esta semana, Bon Jovi, quien pasó de limpiar pisos en una discográfica a ser considerado la estrella de rock más sexy a nivel mundial. Una vida que incluso antes de su éxito musical ya lo hacía un hombre totalmente interesante.

John Francis Bongiovi, como es su nombre de pila, desde que nació ya estaba vinculado al mundo de la fama, siendo el hijo de una de las primeras conejitas Playboy, Carol Sharkey, quien se embarazó de un soldado de la Marina y juntos se encargaron de estimular en el pequeño John el gusto musical, dándole su primera guitarra cuando apenas tenía siete años.

Relacionado Kathy Phillips nos habla sobre sus inicios en la música

Durante la secundaria tomó la decisión de ser músico, inclinando todo su interés en esta materia y descuidando las demás, pero recibiendo a su vez el apoyo familiar. Tomó clases de piano, violín y trompeta y fundó, Atlantic City Expressway, su primera banda.

Sin embargo, fue su amigo, David Bryan y coequipero de la banda, quien ingresó a Julliard School of Music de Nueva York, a donde John llegó también, pero para hacer parte del personal de limpieza de uno de los estudios de grabación. Su estrategia era parte de la meta para cumplir su sueño, por lo que a escondidas entró allí y grabó Runaway, su primera canción.

Runaway, justamente fue el sencillo con el que despegó su carrera musical, lo llevó a un concursar en la radio y ser escuchado en los Estados Unidos. Así firmó su primer contrato discográfico en 1983 con Polygram, a quienes anunció que su nombre artístico sería Jon Bon Jovi.

Bon Jovi siempre fue un artista aclamado por las mujeres, quienes en los ochenta disfrutaban de las largas melenas en los rockeros, justamente la época en la que el fulgor del genero musical estaba en auge. De hecho, en el año 2000, fue elegido por la revista People como ‘La Estrella de Rock más Sexy’ a lo que el artista respondió: “Soy compositor, escribo canciones y me dedico al entretenimiento. No puedo hacer nada si dicen que soy un chico lindo, simplemente intento no prestar atención a eso”.

A pesar de ser un artista exitoso y considerado un sex simbol, Bon Jovi mantuvo su relación con Dorothea Hurley, su compañera de secundaria, muy a pesar de que en la época tuvo que ocultar su relación debido a que era parte de la estrategia, en ese entonces, que los artistas se mostraran solteros.

“Nos enamoramos y no nos separamos, ni siquiera fuimos a la graduación o al baile. Esa noche nos escapamos a la playa a escuchar música y a dar paseos en su auto”, dijo el cantante.

Sin embargo, como la mayoría de rockeros, terminó cayendo en los brazos de otra mujer, durante la grabación de ‘La ley de la calle, Cotton Club’, dirigida por Francis Ford Coppola, la actriz Diane Lane, quien después rompió con Jon y se ennovió con el guitarrista de la banda.

Relacionado El príncipe Enrique y Jon Bon Jovi cantan en Abbey Road con fines caritativos

Su descache amoroso le sirvió para entender que su vida debía hacerla con la única mujer que lo había apoyado desde el inicio, por lo que se casó con Dorothea, su compañera de secundaria, quien lo ayudó a levantarse de los cuadros depresivos, a no caer en las drogas y a formar una familia filántropa que ayuda en causas sociales.