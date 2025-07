The Beatles revelan sus secretos en una épica llegada al cine

Cuatro películas, un solo fenómeno: el regreso más esperado del rock al cine tendrá lugar de la mano del oscarizado director Sam Mendes, quien dirigirá The Beatles A Four-Film Cinematic Event, una tetralogía sin precedentes que abordará la vida íntima de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr como nunca antes se había mostrado.

“Cada hombre tiene su propia historia, pero unidos son legendarios”, reza la consigna del proyecto, que promete romper con la narrativa colectiva tradicional para adentrarse en los mundos individuales de cada integrante. Cuatro películas, cuatro perspectivas y una misma historia tejida con los hilos de la música que cambió al mundo.

La producción, anunciada oficialmente en la CinemaCon, marca un hito histórico: es la primera vez que los Beatles y sus herederos autorizan el uso completo de su catálogo musical y sus historias personales para una ficción cinematográfica. “No estamos haciendo solo una película sobre los Beatles, estamos haciendo cuatro. Quizás esta sea una oportunidad para comprenderlos un poco más a fondo”, afirmó Sam Mendes durante la presentación. Para él, resumir su legado en un único filme habría sido un error.

Te puede interesar: Ben Affleck le enseña a su hijo el valor del esfuerzo: 'Tú estás en bancarrota, yo no'

Con estreno programado para abril de 2028, la saga se perfila como una experiencia cinematográfica para “maratonear” en salas, al estilo de una épica moderna. El director de Skyfall y American Beauty explicó que el enfoque fue construir una narrativa profunda y emocional que explorara tanto la dimensión humana como la explosión artística del cuarteto de Liverpool.

Uno de los elementos más revolucionarios es el acceso completo a la música original de los Beatles. Canciones como Let It Be, Yellow Submarine, Strawberry Fields Forever e I Am the Walrus podrán sonar con toda su fuerza y emoción como parte del relato. Vanity Fair confirmó que este será el primer drama con actores que usará la discografía oficial en su totalidad.

La expectativa creció aún más cuando se revelaron los nombres del elenco. Harris Dickinson, conocido por su papel en Babygirl junto a Nicole Kidman, interpretará a John Lennon. “Será un papel realmente interesante. Es alguien a quien he considerado una figura muy compleja, así que interpretarlo será un reto”, declaró el actor británico.

El irlandés Paul Mescal, estrella de Normal People y aclamado por su actuación teatral en Un tranvía llamado deseo, encarnará a Paul McCartney. Su talento musical y emocional se perfila como una de las cartas más fuertes del reparto. Joseph Quinn, célebre por Stranger Things, será George Harrison, mientras que Barry Keoghan, nominado al Oscar por The Banshees of Inisherin, asumirá el rol de Ringo Starr.

Te puede interesar: Regresa la serie que cambió la televisión: ‘Betty, la fea’ estrena su segunda temporada

El respaldo del proyecto no solo incluye a McCartney y Starr, los Beatles sobrevivientes, sino también a los representantes de los herederos de Lennon y Harrison. Billboard confirmó que es la primera vez en la historia que la banda, y sus familias, ceden de forma total sus derechos para una película con guion.

La tetralogía no solo será un homenaje. Será una reconstrucción emocional y artística del fenómeno cultural que transformó para siempre la música y la juventud del siglo XX. El enfoque individual de cada filme permitirá ver desde dentro los conflictos, sueños, contradicciones y procesos creativos que forjaron el alma de los Beatles, y lo hará con la sensibilidad estética que caracteriza a Mendes.

En un mundo en el que las biopics musicales abundan, este proyecto busca elevar el estándar del género. Más allá de una cronología de éxitos, la tetralogía aspira a ofrecer un retrato introspectivo que dialogue con las nuevas generaciones sin perder la esencia del mito. Como dijo Mendes: “La historia era demasiado extensa para encajar en una sola película”.

Y así, más de cinco décadas después de su separación, los Beatles vuelven a marcar la agenda cultural mundial. Esta vez, desde el cine, con una narrativa íntima, auténtica y potente. Una invitación a volver a escucharlos y a verlos como nunca antes.