Tini Stoessel prepara su esperado debut en Panamá con Futttura: 'Un show muy especial para mí'

La estrella musical habló de su esperada llegada al país y expectativas con su concierto.

La artista argentina Tini Stoessel habló con TVN Radio sobre el significado emocional del proyecto, su evolución personal y la conexión que mantiene con quienes han seguido su carrera desde la adolescencia.

Aunque ya ha estado en Panamá, será la primera vez con un espectáculo propio el próximo 15 de septiembre como parte de Futttura, una gira concebida para recorrer las diferentes etapas de su trayectoria.

La cantante reconoció que regresar al país con su propio concierto representa un momento especial. “No voy hace tanto, estoy contenta, estoy feliz”, aseguró al referirse a una gira que también la llevará nuevamente a territorios que no visita con frecuencia.

Futttura propone mucho más que una recopilación de éxitos. El espectáculo conecta canciones de distintas épocas con vestuario, iluminación, pantallas, arreglos musicales y una narrativa pensada para mostrar su transformación. TINI explicó: “Entonces, es un show muy especial para mí, para la gente también. Que muchas de esas personas, ¿viste? Al mismo tiempo crecieron conmigo”.

Ese recorrido comienza con canciones que interpretaba cuando tenía 14 años y llega hasta su material más reciente, incluido su álbum Un mechón de pelo. La argentina considera que esas composiciones funcionan como testimonios de experiencias que atravesaron tanto su vida como la de numerosos seguidores.

La evolución personal ocupa un lugar central en esta nueva etapa. Al explicar quién es la Tini que llegará a Panamá, la cantante habló de reconciliarse con momentos difíciles y reinterpretarlos desde una perspectiva diferente. “Y yo creo que para mí es esa Tini que de alguna manera se amigó con cada cosa que la fue hiriendo, desde esa adolescente a la mujer que soy hoy”.

La artista destacó que ahora puede regresar a canciones antiguas desde el amor, la fortaleza y la superación, sin negar que puedan aparecer nuevas experiencias dolorosas. Esa mirada atraviesa la propuesta de Futttura, donde cada bloque escénico busca transmitir emociones y generar identificación entre quienes asistan al concierto.

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Para Tini, uno de los elementos más valiosos de esta gira es reencontrarse con un público que creció junto a ella. Algunos seguidores comenzaron a escucharla durante la infancia y hoy ya son adultos, mientras otros se incorporaron después.

Aunque acumula años sobre los escenarios, existe una sensación que permanece intacta. “No se me fue, no se me van esos nervios, no se me van esas... Esa sensación de que no se puede explicar; a veces no puedo explicar lo que se siente antes de salir, antes de cada estreno de show”.

La intérprete aseguró que canciones que lleva años presentando continúan provocándole la misma emoción. Esa permanencia, pese al crecimiento profesional y personal, constituye para ella uno de los aspectos más significativos de dedicarse a la música.

Su agenda durante Futttura será intensa y dejará poco espacio para recorrer cada destino. Tini explicó que los días libres resultan fundamentales para descansar la voz y el cuerpo, además de permitir la recuperación de bailarines y del equipo técnico responsable de montar cada presentación.

Antes de despedirse, la cantante envió un mensaje a sus seguidores panameños: “Bueno, a toda mi gente de TVN Radio, estoy muy feliz de volver para Panamá, y esta vez con mi show, esta vez con Futttura. Los espero, los amo, la vamos a pasar increíble, y nada, gracias, gracias por este espacio, y gracias a toda la gente de Panamá. Nos vemos dentro de nada”.

El concierto del 15 de septiembre marcará así el debut oficial de Tini con un show propio en Panamá y llevará al público local una propuesta construida alrededor de su historia, sus cambios y las canciones que han acompañado su evolución artística.