Tokischa expone su verdad: éxito, traiciones y amor en el auge de su álbum

En medio de este éxito, la intérprete también ha decidido hablar sin filtros sobre su pasado profesional, las traiciones que enfrentó y la estabilidad que ha encontrado en su vida personal.

La artista dominicana Tokischa atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera musical, impulsada por el lanzamiento de su álbum “Amor y droga”, una producción que ya destaca en plataformas digitales y que revela una faceta más íntima, emocional y reflexiva de la cantante.

El proyecto discográfico representa una evolución en su propuesta artística, donde explora emociones profundas y experiencias personales. Según explicó, “Estoy mostrando mi lado romántico, obsesivo, mis traumas y mi lado más liberador en un sentido de dejar ir como en la canción ‘Heroína’”. Además, destacó que “Ya que es una canción muy empoderadora en unos nuevos aspectos de lo que ya he sido empoderada anteriormente”, consolidando así un discurso que mezcla vulnerabilidad con fortaleza.

Te puede interesar: Jennifer López redefine el fitness a los 56: su impactante imagen en redes que marca tendencia global

Te puede interesar: Billy Joel reaparece tras diagnóstico de hidrocefalia: así avanza su recuperación

El camino hacia este punto no ha sido sencillo. Tokischa reveló que durante una etapa clave de su carrera fue víctima de malas prácticas por parte de su equipo de trabajo. En sus palabras, “Antes [mi equipo de trabajo] me tenían en una burbuja fuera de todo, solo querían que estuviera haciendo música mientras ellos me robaron mi dinero y hacían cosas que no benefician mi carrera”. Actualmente, asegura haber recuperado el control de su proyecto y tomar decisiones estratégicas: “Pero ahora tengo un equipo que es claro, que trabaja fuertísimo por lo que es conveniente para el proyecto, ya no vivo en una burbuja sino que también a parte de hacer el arte, me involucro en otras decisiones importantes”.

Este cambio ha sido determinante para consolidar su identidad en la industria musical, donde también ha enfrentado críticas por su estilo y postura. A pesar de ello, sostiene su autenticidad como eje central de su carrera y afirma que no ha permitido imposiciones externas en su proceso creativo.

En paralelo a su crecimiento profesional, la artista vive una etapa de estabilidad emocional marcada por su relación sentimental. Sobre su pareja, expresó: “Mi relación con mi novio es muy linda porque ambos nos comunicamos muy bien. En cualquier momento que no estemos de acuerdo con algo buscamos soluciones”. Esta conexión se remonta a un encuentro en Nueva York, donde, según relató, “Desde que nos presentó nunca nos separamos, ni paramos de hablar, vernos y ya luego lo invité a un listening party y yo estaba bailando y me senté en sus piernas y ahí comenzó todo”.

El álbum también refleja parte de su historia personal sin pretender explicarse ante todos. En ese sentido, afirmó: “La gente nunca me entiende, mis fans sí me entienden y ellos van a entender lo que quiero decir. No quiero que entiendan algo, quiero que lo disfruten pero a la vez solo contar una parte de mi historia, con el contexto de donde vengo”.

Más allá de la música, Tokischa proyecta una visión crítica sobre su entorno social. Al referirse a sus aspiraciones, manifestó: “Sería genial si no hubiera guerra”. Asimismo, sobre su país, señaló: “Sobre República Dominicana, me gustaría que hubiera más educación y que el gobierno no robara todo el dinero del pueblo, eso sería genial”.

Con “Amor y droga”, la artista consolida una narrativa que combina éxito, resiliencia y transformación personal, posicionándose como una figura influyente dentro de la música urbana contemporánea.