Video | Adele le cantó a una pareja de novios que se comprometieron durante su concierto

Adele in her penultimate show on the 18th performing When We were young Adele is faced with a marriage proposal during her performance and congratulates the couple!! . . . . Adele no seu penúltimo show do dia 18 na performance de when we were young Adele se depara com um pedido de casamento durante sua apresentação e parabeniza o casal!! #adele30 #adele25 #adele21 #adele19 #adele #foryou #fy #WeekendsWithAdele