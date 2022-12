¡Sin visitas conyugales! Natti Natasha confiesa que no ha tenido relaciones sexuales con Raphy Pina en la cárcel

Desde que en mayo de 2022, el productor de música urbana y dueño del sello discográfico Pina Records ingresó a la cárcel para cumplir una condena de 41 meses de prisión por posesión ilegal de armas de fuego, su esposa Natti Natasha ha sido incondicional con él, cumpliendo con cada una de las visitas que el puertorriqueño tiene programada a la semana. No obstante, la cantante también reveló que debido a las restricciones de la correccional en la que se encuentra Pina, una de las cosas que ya no hace con su esposo es "tener sexo".

Fue la propia cantante dominicana quien hizo estas revelaciones asegurando que con Raphy no han podido volver a tener sexo, algo que antes hacían a diario.

"En la prisión federal no hay visita conyugal. Lo he visitado sí, pero hay un plástico, por el covid-19 no te dejan tocarlo ni nada", señaló en el programa de radio El vacilón.

Según Natti, para ella tener relaciones sexuales con su pareja es una especie de "hobby".

"Todos los días [teníamos sexo], jurado, jurado, claro que sí", reveló.

Pero allí no quedó el asunto, ya que Natasha aseguró que en cuanto Raphy Pina recupere su libertad le hará firmar un contrato para "recuperar todo el tiempo perdido sin sexo".

"Ya le dije: Mira, te estoy esperando por segundo, cuando tú salgas vamos a hacer un contratito, normal, [que diga] que diario eso tiene que estar ahí", sostuvo.

Cabe recordar que en Estados Unidos existen varios tipos de centros correccionales con diferentes características y restricciones. Según su nivel de seguridad existen las prisiones locales, la cárcel federal, la prisión estatal, el corredor de la muerte, entre otros.

La mamá de Vida Isabelle, quien desde que su pareja cayó en la cárcel ha sido muy criticada por seguir adelante con su vida, restó peso al tema. "Es importante ocupar la mente. Cuando él estaba afuera y yo [salir a divertirme], no había problema [para quienes critican]".

A pesar de las críticas y la distancia física que los mantiene alejado, la pareja sigue más unida que nunca, y prueba de ello, fue el espectacular regalo que Raphy le hizo llegar a su esposa el pasado 10 de diciembre, día de su cumpleaños, donde además de las dos horas que pasaron juntos desde la cárcel, el productor le regaló una hermosa camioneta todoterreno Mercedes color blanco, algo que dejó sin palabras a la intérprete de "Sin Pijama".