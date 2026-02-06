Zayn Malik confirma conciertos en Latinoamérica en 2026: fechas, ciudades y otros datos

Zayn Malik vuelve a los escenarios y Latinoamérica está oficialmente incluida en su esperado regreso.

El cantante británico Zayn Malik anunció las fechas de su gira internacional THE KONNAKOL TOUR, un recorrido que lo llevará por Reino Unido, Estados Unidos y varios países de América Latina a lo largo de 2026, despertando una enorme expectativa entre sus seguidores.

El anuncio se dio en dos momentos clave. Primero, el pasado 12 de enero, cuando el artista celebró su cumpleaños número 33 y sorprendió a sus fans con un adelanto especial. A través de una historia en Instagram, Zayn escribió: “Gracias por todo el amor en mi cumpleaños. ¡33! Aquí tienen un detallito a cambio para ustedes x mucho amor, Z”. En aquella publicación, compartió un enlace a su sitio oficial donde se insinuaban presentaciones en distintas regiones del mundo, aunque las fechas y ciudades aparecían ocultas, lo que incrementó la intriga.

Finalmente, este 5 de febrero, el misterio quedó resuelto. Zayn Malik utilizó nuevamente sus redes sociales para revelar el calendario completo de THE KONNAKOL TOUR, confirmando paradas en México y Sudamérica, además de una extensa agenda en Europa y Norteamérica.

Te puede interesar: Bill Gates rompe el silencio sobre Jeffrey Epstein: 'Me arrepiento de cada minuto'

Te puede interesar: Harry Potter | Draco Malfoy arrasa como amuleto chino en el Año Nuevo Lunar 2026

Fechas confirmadas de Zayn Malik en Latinoamérica

La gira incluye siete conciertos en la región, distribuidos entre junio y octubre de 2026. Estas son las fechas oficiales:

14 de junio — Monterrey, México

17 de junio — Guadalajara, México

20 de junio — Ciudad de México, México

2 de octubre — Santiago, Chile

6 de octubre — Buenos Aires, Argentina

10 de octubre — São Paulo, Brasil

14 de octubre — Lima, Perú

Con estas presentaciones, Zayn Malik refuerza su conexión con el público latinoamericano, uno de los más fieles de su carrera como solista.

Conciertos en Reino Unido y Estados Unidos

Además de Latinoamérica, el tour contempla múltiples fechas en Reino Unido y Estados Unidos. En Europa, el cantante se presentará en ciudades como Manchester, Glasgow, Birmingham y Londres durante mayo. Posteriormente, recorrerá diversas ciudades estadounidenses entre julio y noviembre, incluyendo Philadelphia, Chicago, Los Ángeles, Miami, Boston y Washington, entre muchas otras.

Esta extensa gira marca uno de los recorridos más ambiciosos de Zayn Malik desde que inició su carrera como solista.

La venta de entradas ya tiene fechas definidas. La preventa comenzará el martes 10 de febrero a través del sitio oficial del artista: inzayn.com/tour. Por su parte, la venta general se habilitará el viernes 13 de febrero a las 10:00 a. m.

En algunos países, los boletos estarán disponibles mediante plataformas locales. En el caso de México, las entradas podrán adquirirse a través de Ticketmaster a partir del 12 de febrero.

Zayn Malik, cuyo nombre completo es Zain Javadd Malik, nació el 12 de enero de 1993 en Bradford, Inglaterra. Alcanzó fama internacional en 2010 tras participar en el programa The X Factor, donde se integró a One Direction, una de las bandas pop más influyentes de la década de 2010.

Durante su etapa en el grupo, participó en cinco álbumes de estudio que lideraron las listas musicales a nivel global. Sin embargo, en 2015 anunció su salida de la banda para enfocarse en una carrera más alineada con su identidad artística.

En 2016 debutó como solista con el álbum Mind of Mine, cuyo sencillo PILLOWTALK debutó en el primer lugar de múltiples rankings internacionales. Desde entonces, su música ha explorado temas como la vulnerabilidad emocional, la identidad y las relaciones personales.

Además de su faceta musical, Zayn Malik se ha destacado por hablar abiertamente sobre la ansiedad, la salud mental y los desafíos de crecer bajo la presión de la fama, consolidándose como una voz influyente dentro y fuera de la industria musical.