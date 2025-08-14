¡NFL con sabor latino! Karol G actuará en el espectáculo de medio tiempo de los Chiefs vs Chargers en Sao Paulo

La reina del reguetón colombiano hará historia al convertirse en la estrella del show de medio tiempo del partido Chiefs vs. Chargers en São Paulo.

Brasil/La sensación musical colombiana Karol G no para de romper barreras y este jueves recibió una noticia que la catapulta a una nueva dimensión: será la protagonista absoluta del espectáculo de medio tiempo en el partido de la NFL que se disputará en São Paulo, Brasil, el próximo 5 de septiembre.

La "Bichota", como la conocen sus millones de seguidores, pisará fuerte en el Arena Corinthians cuando los Kansas City Chiefs del mariscal de campo Patrick Mahomes y Travis Kelce se enfrenten a Los Angeles Chargers, liderados por la promesa Justin Herbert. El encuentro arrancará a las 8:00 p.m. (hora del Este) y promete ser uno de los más espectaculares de la temporada inaugural.

Esta aventura sudamericana de la NFL no es nueva. En 2024, la brasileña Anitta fue quien encendió el mismo escenario cuando Philadelphia Eagles y Green Bay Packers protagonizaron el primer partido de temporada regular de la liga en territorio sudamericano. Ahora, el liderato es cedido y qué mejor forma que Karol G para mantener el nivel.

La intérprete de éxitos como "Tusa" y "Mamiii" llega a este momento estelar tras el lanzamiento de su más reciente álbum "Tropicoqueta", que presentó en junio pasado y que ha sido todo un fenómeno en las plataformas digitales.

Te podría interesar: Danny Ocean inaugura su Latam Tour 2025 en Panamá el 4 de septiembre

"Significa todo para mí"

"He visto muchos espectáculos de medio tiempo de la NFL a lo largo de los años y tener ahora esta oportunidad de llevar mi música a este escenario global significa todo para mí", declaró emocionada la artista en el comunicado oficial de la liga. "Estoy deseando celebrar con todos en São Paulo y con los fanáticos de todo el mundo", agregó la artista con esa energía que la caracteriza.

Carolina Giraldo Navarro —su nombre de pila— se ha consolidado como la voz femenina más poderosa del reguetón actual. La "paisa" de 33 años no solo ha conquistado Latinoamérica, sino que el año pasado logró llenar estadios completos en España y Estados Unidos, demostrando que su música trasciende fronteras e idiomas.

Con seis premios Grammy Latino en su vitrina y reconocida como un ícono del empoderamiento femenino, Giraldo representa más que música: es un símbolo de la nueva generación de artistas latinas que están redefiniendo la industria global.

El duelo entre Chiefs y Chargers, que marca el inicio oficial de la temporada 2024 de la NFL, será transmitido mundialmente a través de la plataforma YouTube, garantizando que millones de fanáticos puedan disfrutar del espectáculo. La temporada se extenderá por 18 emocionantes semanas hasta culminar con el Super Bowl LX en febrero de 2026. Sin duda, Karol G está viviendo su mejor momento, y este show en Brasil será otro capítulo dorado en la historia de una artista que no conoce límites.